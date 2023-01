Matteo Richetti torna a casa dopo il malore alla Camera: cosa ha avuto e come sta ora il deputato

Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati, ricoverato giovedì 12 gennaio dopo un malore accusato mentre si trovava in Aula, è tornato a casa.

L’annuncio di Matteo Richetti di Azione e Italia Viva

Ad annunciare il ritorno a casa è stato lo stesso Matteo Richetti. Queste sono le parole del capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati riportate dall’agenzia ‘Adnkronos’: “Torno a casa provato ma sereno, gli esami clinici confermano che tutto è in ordine e che quanto è accaduto, con ogni probabilità, è una sincope causata da stress ed eccessivo affaticamento“.

Poi, spazio ai ringraziamenti: “Desidero ringraziare il personale sanitario della Camera dei Deputati, prontamente intervenuto, e quello del Policlinico Gemelli, che mi ha assistito con grande professionalità, così come il presidente della Camera Fontana e tutti i colleghi per i loro auguri e la loro vicinanza”.

Il post di Matteo Richetti su ‘Facebook’.

Il messaggio di Matteo Richetti dall’ospedale

Nella giornata di venerdì 13 gennaio, Matteo Richetti aveva pubblicato un post su ‘Facebook’ dal letto d’ospedale in cui si trovava nel Policlinico Gemelli di Roma.

Il suo messaggio: “Un anno e mezzo senza fermarci mai. Elezioni. Impegni politici. Familiari. Qualche preoccupazione di troppo. Tutto qui. Ma sono già in ripresa e vi ringrazio tutti per la quantità spropositata di affetto che mi state manifestando da ore. Ringrazio tutto il personale sanitario del Gemelli e anche coloro che mi hanno soccorso alla Camera, per la professionalità, la gentilezza e soprattutto per la pazienza avuta”.

Matteo Richetti e il malore alla Camera dei Deputati

Matteo Richetti, 48 anni, ha accusato un malore nel pomeriggio di 12 gennaio, mentre si trovava in Aula alla Camera dei Deputati. Secondo quanto riferito da alcuni deputati presenti al momento del malore, il capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera avrebbe avvertito i colleghi di non sentirsi molto bene, facendosi aiutare a uscire dall’emiciclo. Proprio mentre stava lasciando la Camera dei Deputati, barcollante e tenuto in piedi da altri colleghi, però, Richetti ha accusato il malore che ha fatto preoccupare tutti.

Come riferito da una nota dell’ufficio stampa di Azione poco dopo il malore, il deputato è stato subito soccorso dal personale sanitario della Camera e trasportato al Policlinico Gemelli “per accertamenti”.