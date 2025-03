Morto Sergio Ricciardone fondatore del C2C Festival di Torino, alla Camera suona musica elettronica in ricordo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È scomparso a soli 53 anni, dopo una malattia improvvisa, Sergio Ricciardone, direttore artistico di C2C (Club to Club), celebre festival musicale di Torino. Figura di spicco nel settore della musica elettronica, Ricciardone aveva collaborato con brand e istituzioni culturali: per lui anche un ricordo particolare alla Camera dei Deputati.

Chi era Sergio Ricciardone, ideatore del C2C

Sergio Ricciardone era il direttore artistico di Club to Club (C2C), Festival che ha rivoluzionato la scena musicale di Torino, trasformando la città in un centro nevralgico per l’elettronica.

Scomparso a 53 anni per una malattia fulminante, ha collaborato con istituzioni culturali e curato vari eventi torinesi come il rilancio delle Officine Grandi Riparazioni.

La comunità artistica lo ha ricordato con affetto, sottolineando il suo carisma e la capacità di realizzare visioni ambiziose. Alla notizia della sua scomparsa, Ricciardone è stato inoltre ricordato alla Camera dei Deputati, in un momento di cordoglio molto intenso.

La musica di Sergio Ricciardone alla Camera

A celebrare il produttore e musicista è stato il deputato Marco Grimaldi di Avs, che ha gli reso omaggio in Aula alla Camera, diffondendo anche una traccia di musica elettronica.

L’iniziativa ha suscitato commozione tra i presenti, oltre che di Grimaldi, che con la voce rotta dall’emozione ha sottolineato il dolore per la perdita di un amico.

“Sapeva coinvolgere nella sua visione città e persone. Perdiamo una persona di grandissimo valore” ha commentato inoltre sui social il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

“In questo momento di dolore esprimiamo la nostra più profonda vicinanza a Christel e Marcello, alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il percorso umano e professionale. La tua visione continuerà ad illuminare il nostro percorso, il tuo carisma a guidarci nelle difficoltà” recita invece la nota stampa del Club to Club.

Cos’è il C2C Festival di Torino

Il C2C Festival (precedentemente Club To Club) è un evento annuale di musica avant-pop ed elettronica, fondato nel 2002 a Torino dall’Associazione Culturale Situazione Xplosiva.

Riconosciuto come uno dei festival musicali più importanti in Italia e in Europa, ha ospitato artisti di fama mondiale come Aphex Twin, Autechre, Arca e Swans, insieme a talenti italiani come Lorenzo Senni e Nu Genea.

Il festival si svolge principalmente al Lingotto Fiere e Officine Grandi Riparazioni, con eventi anche in altre location torinesi. Per la prossima edizione, in programma il prossimo autunno, è stato già anticipato che ci sarà un ampio e doveroso tributo alla memoria di Sergio Ricciardone.