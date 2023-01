Malore alla Camera per Matteo Richetti di Azione e Italia Viva, come sta il deputato: il messaggio via social

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Il parlamentare Matteo Richetti, capogruppo del Terzo Polo alla Camera dei Deputati, ha accusato un malore nella giornata di ieri, giovedì 12 gennaio, mentre si trovava in Aula. Il politico è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, da dove ha rassicurato i suoi elettori.

Malore per Matteo Richetti: come sta il deputato e capogruppo di Azione

Il deputato sta venendo sottoposto dall’équipe medica che lo segue agli esami clinici e agli approfondimenti del caso, per capire l’origine del malore.

Secondo quanto è emerso, l’ex presidente di Azione – incarico passato a Mara Carfagna dopo l’abbandono di Forza Italia – avrebbe accusato un mancamento durante la seduta di giovedì alla Camera.

Subito soccorso dai colleghi, è stato accompagnato in infermeria da due compagni di partito, e da lì al Pronto soccorso dell’ospedale.

Matteo Richetti avrebbe perso conoscenza per alcuni istanti, ma si sarebbe ripreso già durante il viaggio in ambulanza verso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

La foto su Twitter di Matteo Richetti dal Policlinico Gemelli di Roma

È stato lo stesso Matteo Richetti a pubblicare su Twitter, oggi, una foto in cui mostra il braccio mentre si sottopone a una seduta di flebo.

“Un anno e mezzo senza un giorno di vacanza. Elezioni. Impegni politici. Familiari. Qualche preoccupazione di troppo. Tutto qui”, ha scritto.

Per poi rassicurare tutti i suoi follower, spiegando di essere “già in ripresa” e ringraziando tutti per “la quantità spropositata di affetto che mi state manifestando da ore”.

“Ringrazio tutto il personale sanitario del Gemelli e anche coloro che mi hanno soccorso alla Camera, per la professionalità, la gentilezza e soprattutto per la pazienza avuta”, ha scritto in un tweet successivo.

Un anno e mezzo senza un giorno di vacanza. Elezioni. Impegni politici. Familiari. Qualche preoccupazione di troppo.

Tutto qui.

Ma sono già in ripresa e vi ringrazio tutti per la quantità spropositata di affetto che mi state manifestando da ore. pic.twitter.com/vkPrav0eTw — Matteo Richetti (@MatteoRichetti) January 13, 2023

Solidarietà e attacchi via social al deputato Matteo Richetti dopo il malore

Sul social sono stati in tanti i colleghi, le celebrità e gli amici che hanno espresso solidarietà a Matteo Richetti. Gli auguri di pronta guarigione sono arrivati da tutti gli schieramenti.

Oltre ai compagni del Terzo Polo, come Carlo Calenda, Maria Elena Boschi e Mara Carfagna, su Twitter si sono espressi anche Lorenzo Guerini, del Partito Democratico, e Federica Dieni, del Movimento 5 Stelle.

Bei messaggi sono arrivati anche da membri dei partiti di maggioranza, mentre numerosi utenti e troll della galassia no vax hanno insultato il deputato, che in passato si è speso a favore della campagna vaccinale anti Covid, parlando di “karma”.