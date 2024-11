Matteo Bassetti contro Robert Kennedy Jr per il panino di McDonald's mangiato con Trump e Musk in aereo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Scoppia la polemica sui social dopo che Robert F. Kennedy Jr., appena nominato da Donald Trump alla guida del Dipartimento della Salute, è stato immortalato mentre mangiava un hamburger di McDonald’s sull’aereo dell’ex presidente, in compagnia di Elon Musk. L’infettivologo Matteo Bassetti ha commentato la scena, sottolineando l’incoerenza del nuovo responsabile della salute pubblica americana, noto per la sua battaglia contro i cibi ultra processati.

Matteo Bassetti critico sul McDonald’s

“La coerenza, questa sconosciuta”, ha scritto Matteo Bassetti su X, criticando la foto di Robert Kennedy Jr. che consuma un pasto tipico della catena di fast food.

Il contesto, tutt’altro che casuale, è stato alimentato da Donald Trump Jr., che ha pubblicato l’immagine aggiungendo una battuta sarcastica: “Make America Healthy Again starts tomorrow” (la missione per rendere l’America di nuovo sana inizia domani). Bassetti ha poi rincarato la dose su Facebook, ironizzando sulla contraddizione tra le dichiarazioni di Kennedy e le sue azioni.

“Siamo già più avanti degli americani – ha scritto – così potremo superarli anche nella ricerca e nello sviluppo di nuovi farmaci”.

L’opinione su Robert Kennedy Jr

Robert F. Kennedy Jr., recentemente nominato alla guida del Dipartimento della Salute, ha un passato controverso caratterizzato da posizioni antiscientifiche.

È noto per il suo sostegno alla medicina naturale, alla omeopatia e per le sue critiche ai farmaci chimici e biologici. Kennedy è stato spesso al centro di polemiche per il suo rifiuto del valore delle riviste scientifiche e la sua opposizione ai trial clinici.

A ricordare tali posizioni è stato proprio Bassetti sui suoi social. La scelta di affidargli un ruolo così rilevante in ambito sanitario, non a caso, ha sollevato dubbi tra gli esperti come il noto virologo italiano, che prevedono anni difficili per la scienza negli Stati Uniti.

Il commento ironico

Bassetti non ha risparmiato frecciate sull’episodio: “Noi europei festeggeremo”, ha dichiarato, evidenziando come questa situazione possa rappresentare un vantaggio per l’Europa.

“È un’opportunità straordinaria per affermare la nostra leadership nella scienza e nella medicina. Viva l’Europa”, ha concluso. Il dibattito sui social resta acceso, alimentato anche dall’ironia del figlio di Trump e dal contrasto evidente tra le battaglie dichiarate di Kennedy e il suo comportamento.