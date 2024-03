La bomba Fab 1500 è la nuova arma della Russia contro Kiev: "inferno dei soldati ucraini"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il suo nome è Fab-1500 ed è la nuova terrificante arma russa, una potente bomba che sta devastando le difese ucraine. Dotato di esplosivi ad alto potenziale e di un peso ragguardevole, l’ordigno è in grado di creare un cratere largo 15 metri. Una bomba che può essere lanciata a grande distanza, in grado di eludere le difese aeree ucraine ed è utilizzata per colpire obiettivi chiave. Descritta come un “inferno” dai soldati di Kiev, la bomba danneggia gravemente l’Ucraina anche psicologicamente, minando il morale dell’esercito.

La bomba Fab-1500 e gli effetti devastanti sull’Ucraina

La bomba Fab-1500 è frutto di una conversione da tecnologie sovietiche. Fino a ora ha devastato le difese ucraine, forte del suo peso da 1,5 tonnellate, metà delle quali dovute a esplosivi ad alto potenziale.

Viene lanciata da aerei da caccia a una distanza di 60-70 chilometri, al di fuori del raggio delle difese aeree ucraine, e provoca crateri enormi.

La bomba come un missile economico

Raccogliendo l’eredità delle “Dumb bombs” sovietiche (delle quali è certamente la più potente), convertita vicino a Mosca, può essere considerata una versione economica ma efficace di un missile.

Video condivisi sui social media mostrano la devastazione causata da queste bombe nelle zone di combattimento nel Donetsk, colpendo centrali, fabbriche, grattacieli e punti strategici delle difese ucraine.

“Non è una conversione economica o veloce, ma pur sempre meno costosa dei milioni di dollari necessari per un missile,” ha dichiarato Yuri Ihnat, portavoce dell’Aeronautica ucraina alla CNN. Rispetto ai costi di un missile, infatti, la Fab-1500 è molto più economica.

Le testimonianze dei soldati ucraini

Un soldato ucraino di Krasnohorivka, nel Donetsk, ha confermato che mentre prima erano bombardati solo dall’artiglieria, ora i russi hanno intensificato gli attacchi, mirando alla città in modo più aggressivo e utilizzando le risorse dell’aeronautica, in particolare le Fab-1500.

“I danni provocati sono molto importanti” e chi sopravvive rimane gravemente ferito, sostiene il soldato. Un’arma che “mette a dura prova il morale dei soldati: anche se sono più o meno abituati alle Fab-500, la Fab-1500 è l’inferno”.

I blogger militari russi hanno iniziato a discutere di quest’arma dallo scorso settembre, durante i test di precisione. Il canale Telegram ‘Fighterbomber’, considerato vicino all’esercito russo, ha riportato che dopo numerosi mesi di prove ed errori, una Fab-1500 ha colpito con precisione un bersaglio per la prima volta.

L’arma si aggiunge quindi al formidabile arsenale a disposizione della Russia, che di recente ha testato anche il temibile missile ipersonico Yars.