La Russia testa il missile nucleare balistico Yars "con successo" nel giorno dei funerali di Alexei Navalny

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Russia ha condotto con successo un test di lancio del missile balistico nucleare Yars in Kamchatka, proprio nel giorno dei funerali di Alexei Navalny. Il missile, considerato un pilastro della deterrenza nucleare russa, è un’arma che può essere lanciata da veicoli specializzati o da silos, nota soprattutto per la difficoltà di intercettazione. Yars ha inoltre un raggio d’azione potenzialmente sufficiente a colpire obiettivi in Europa e negli Stati Uniti.

La Russia testa il missile balistico nucleare Yars

Il test di Yars è stato eseguito presso il cosmodromo di prova statale di Plesetsk e condotto dagli equipaggi della formazione missilistica Yoshkar-Ola.

Il missile, a propellente solido e dotato di testata multipla, ha raggiunto con precisione l’area designata nel campo di addestramento di Kura, nella penisola di Kamchatka. Il ministero della Difesa russo ha confermato il successo del test, citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti.

Cos’è il missile balistico nucleare Yars

L’RS-24 Yars è un missile balistico a tre stadi sviluppato dal Moscow Institute of Thermal Technology, successore dei vecchi Topol – M. Dopo anni di sviluppo segreto, probabilmente avviato nel 2004, l’arma è entrata in servizio nel 2010, dopo vari test di successo condotti nel 2007 e 2008.

Il missile può essere lanciato da veicoli su ruote specializzati come l’MZKT-79221 o da vecchi silos, rendendo più difficile l’intercettazione. Ha dimensioni notevoli: lungo 22,5 metri, con un diametro di 2 metri e un peso di circa 49.000 chilogrammi al lancio.

Perché Yars preoccupa Usa ed Europa

L’autonomia minima è di circa 10.500-12mila chilometri, sufficiente per raggiungere praticamente tutte le principali città europee e statunitensi, aspetto che lo rende una delle armi più strategiche per la Russia.

Altro aspetto non di poco peso, il fatto che Yars sia dotato di un sistema MIRV, che consente di portare più testate nucleari per colpire diversi bersagli. Inoltre è in grado di eludere i sistemi di difesa missilistica moderni, compiendo manovre in volo e utilizzando esche.

Il test di Yars nel giorno dei funerali di Alexei Navalny

Il test condotto con successo dall’esercito russo ricade nello stesso giorno in cui tremila sostenitori di Alexei Navalny si sono riuniti per dargli omaggio a Mosca, in occasione dei suoi funerali.

L’ultimo saluto è avvenuto in assenza della moglie dell’oppositore di Putin, per motivi precauzionali. Una cerimonia vissuta con partecipazione e una certa apprensione per il rischio di arresti, due settimane dopo la controversa morte in carcere di Navalny.