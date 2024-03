Ipotesi di una guerra Russia-Germania dopo le intercettazioni dell'esercito tedesco: la minaccia di Putin

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Cresce la tensione tra Russia e Occidente. Dopo la diffusione delle intercettazioni dell’esercito tedesco sull’invio di missili all’Ucraina, il Cremlino va all’attacco sostenendo che la Germania si stia preparando alla guerra con Mosca.

Le intercettazioni dell’esercito tedesco

A far scoppiare il caso la diffusione sui media russi, venerdì 1 marzo, di intercettazioni di alti ufficiali tedeschi sull’invio in Ucraina dei missili Taurus e sul loro possibile impiego per attacchi contro la Crimea, annessa dalla Russia di Putin nel 2014.

Si tratta di una conversazione di 38 minuti tra il capo dell’aeronautica tedesca, il generale Ingo Gerhartz, e alcuni suoi sottoposti, per prepara un briefing per il ministro della Difesa Boris Pistorius.

Nell’audio si parla dei missili Taurus di fabbricazione tedesca, armi che il presidente ucraino Zelensky chiede da mesi perché hanno una gittata di 500 chilometri, in grado quindi di colpire la Crimea e la Russia.

Il no di Scholz ai missili Taurus all’Ucraina

Nella conversazione gli ufficiali sostengono che i Taurus riuscirebbero a colpire il ponte Kerch, l’infrastruttura chiave sullo stretto che collega la terraferma russa alla Crimea.

E smontano le ragioni tecniche adottate dal cancelliere Olaf Scholz che ha negato i Taurus a Kiev. Scholz ha detto che per puntarli servirebbero soldati tedeschi sul terreno. La priorità però è evitare l’escalation e che nessun soldato tedesco sia coinvolto nella guerra.

Fonte foto: ANSA Il presidente ucraino Zelensky a Berlino con il cancelliere tedesco Scholz

Russia, ipotesi guerra con la Germania

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha affermato che la registrazione suggerisce che le forze armate tedesche stanno “discutendo in modo sostanziale e specifico i piani per colpire il territorio russo”.

Più diretto invece, come sempre, il commento dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev, secondo cui la conversazione intercettata “è la prova che la Germania si sta preparando a iniziare una guerra contro la Russia“.

Le reazioni tedesche

Secondo il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, si tratta di un “attacco ibrido di disinformazione“, con il quale il presidente russo Vladimir Putin vuole destabilizzare la Germania, tra i principali fornitori di armi all’Ucraina.

Per il ministro non è un caso che la registrazione sia stata pubblicata dalla Russia dopo il funerale di Alexei Navalny.

A Berlino però infuria la polemica sulla vicenda, con l’opposizione che chiede a Scholz di riferire in Parlamento sulla vicenda. Ci sono inoltre polemiche sulla sicurezza interna delle forze armate tedesche, per il fatto che il briefing sarebbe avvenuto sulla piattaforma Webex.

Sono in corso indagini per capire se altre conversazioni interne ai vertici militari possano essere finite in mani russe.