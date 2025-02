Telefonata Trump - Putin per "negoziati immediati" per lo stop alla guerra in Ucraina: "Ora Zelensky"

Una telefonata tra Trump e Putin segna un punto di svolta nei tentativi di avviare negoziati per fermare la guerra in Ucraina. Il presidente degli Usa ha annunciato che lui e il leader russo hanno concordato di far partire immediatamente i colloqui tra i rispettivi team diplomatici. Mosca ha confermato il contatto. Trump ha inoltre dichiarato che contatterà a breve il presidente ucraino Zelensky per aggiornarlo sulla conversazione con il Cremlino.

Telefonata tra Trump e Putin sulla guerra in Ucraina

Come riporta Ansa, la telefonata tra i due leader è durata circa un’ora e mezza e si è concentrata su diversi temi, con l’obiettivo primario di mettere fine al conflitto in Ucraina.

Trump ha affermato che entrambi hanno riconosciuto la necessità di fermare i milioni di morti causati dalla guerra e di avviare immediatamente i negoziati di pace.

Fonte foto: IPA

Una zona di Kiev devastata da un missile russo

Putin ha ribadito la disponibilità russa al dialogo, evidenziando la necessità di affrontare le cause profonde del conflitto.

Durante la conversazione, il presidente russo ha anche invitato Trump a Mosca, segnale di una possibile distensione nei rapporti tra i due Paesi. Parallelamente, Trump ha incaricato il suo team diplomatico di occuparsi delle trattative, coinvolgendo figure di primo piano come il Segretario di Stato Marco Rubio e il Direttore della Cia John Ratcliffe.

La posizione di Zelensky e la risposta dell’Occidente

Uno degli aspetti centrali della strategia di Trump è il coinvolgimento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sarà aggiornato direttamente sui contenuti della telefonata con Putin. Resta da vedere quale sarà la reazione di Kiev e dei suoi alleati occidentali.

Il governo ucraino ha espresso in passato forti riserve su qualsiasi negoziato che non preveda il pieno ripristino della sovranità territoriale del Paese.

Le prime reazioni da parte di alcuni governi europei e della Nato suggeriscono un misto di cautela e preoccupazione. I vertici dell’Alleanza Atlantica ritengono che la pace possa essere negoziata solo con garanzie di sicurezza solide per l’Ucraina e senza concessioni territoriali alla Russia.

Il futuro dei negoziati e le prospettive di pace

Con il via libera ai negoziati, si apre una nuova fase nella diplomazia internazionale sulla guerra in Ucraina. Restano comunque molte incognite. La posizione di Putin sull’integrità territoriale ucraina e la sua richiesta di riconoscimento delle aree già occupate saranno temi centrali delle trattative.

L’amministrazione Trump spera di poter mediare una soluzione che metta fine al conflitto senza ulteriori spargimenti di sangue. La comunità internazionale, però, osserva con attenzione, temendo che un compromesso possa favorire le ambizioni territoriali di Mosca.

Il mondo resta in attesa della telefonata tra Trump e Zelensky, che potrebbe chiarire la posizione ucraina e delineare il futuro dei negoziati. Nel frattempo, la diplomazia è al lavoro per capire se questo nuovo approccio potrà realmente portare alla fine della guerra.