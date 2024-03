Russia pronta a usare il nucleare, Peskov fa tremare l'Occidente: "Giocano col fuoco, se siamo minacciati..."

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Russia sarebbe pronta a usare il nucleare se qualcuno dovesse minacciare l’esistenza del Paese, parola di Dmitry Peskov. Il portavoce del Cremlino, infatti, non usa mezze misure per far tremare l’Occidente che, secondo Mosca, starebbe giocando col fuoco.

Nucleare, Russia pronta a usarlo

Intervenendo al Festival mondiale della gioventù, Peskov non ha nascosto la possibilità che la Russia possa utilizzare armi nucleari. Da sempre tirate in ballo in situazioni di difficoltà, questa volta sono state citate dal portavoce del Cremlino per sottolineare come la Russia sia pronta a metterle in campo in caso di minaccia reale.

Da Mosca, infatti, è stato ribadito che “se qualcosa minaccia l’esistenza del nostro Paese, allora ci sono le armi nucleari“.

Ma in altri casi non si ricorrerebbe all’uso di queste, con la guerra nucleare che sarebbe “assolutamente impossibile“.

Il messaggio a Usa e Occidente

Peskov, tra l’altro, ha sottolineato che “la Russia e gli Stati Uniti, in quanto proprietari dei più grandi arsenali di armi nucleari, sono obbligati a garantire la stabilità strategica”. “Solo i nostri due Paesi possono farlo” ha ribadito.

Rivolgendosi poi all’Occidente ha dichiarato che “sta giocando con il fuoco”, mentre discute dell’opportunità di inviare truppe della Nato in Ucraina.

Il portavoce di Putin ha poi aggiunto che ”russi e americani non sono nemici, e in Russia non c’è un sentimento di antiamericanismo”. Ma ”non ci piacciono quei leader e politici americani che dicono che faranno di tutto per far fallire il nostro Paese”.

La minaccia agli Usa sui jet all’Ucraina

Peskov ha quindi sottolineato che se gli Usa forniranno jet militari all’esercito ucraino, i soldati russi li abbatteranno prima che possano entrare in azione.

“I carri armati statunitensi si muovono sul territorio della Federazione Russa. Questo è male. Ma non si limitano a muoversi. Si muovono fino a un certo punto e poi bruciano perché li stiamo distruggendo. E li distruggeremo ulteriormente” ha detto.

Poi ha aggiunto che “se volassero liì sopra gli aerei americani, sopra il nostro territorio, non ho dubbi che i nostri valorosi militari si assicureranno anche che questi aerei brucino e cadano”.