L'operaio Raffaele Massa morto schiacciato da container al porto di Cagliari durante le operazioni di scarico

Un operaio di 50 anni, Raffaele Massa, è morto nella mattina di venerdì 26 gennaio al Porto Canale di Cagliari dopo essere stato schiacciato da un container durante le operazioni di scarico di una nave. L’incidente è avvenuto al molo Grendi poco dopo le 9,30 e la dinamica è ancora in fase di accertamento.

Operaio muore schiacciato da un container

L’incidente mortale, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto a bordo di una nave battente bandiera finlandese noleggiata dal Gruppo Grendi, la motonave Estraden.

Per cause ancora da accertare, pare che Raffaele Massa sia rimasto schiacciato tra due container mentre era impegnato a scaricare la nave. Al 50enne sarebbe risultato fatale lo schiacciamento subito dal rimorchio del macchinario usato per movimentare i container.

L’intervento degli addetti dello Spresal

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante, la polizia scientifica e il medico legale. Presenti anche gli uomini della Capitaneria di Porto e i tecnico dello Spresal della Asl che si occupano di infortuni sul lavoro e i sindacati dei lavoratori.

Gli esperti Spresal attendono l’autorizzazione del magistrato di turno, Daniele Caria per effettuare il sopralluogo nel punto in cui è avvenuto l’incidente.

Il dolore del Gruppo Grendi: “Massima collaborazione”

I vertici del Gruppo Grendi si sono già attivati per mettersi a disposizione delle autorità in seguito all’incidente avvenuto sulla motonave Estraden. In una nota, infatti, la stessa società ha sottolineato di essere a completa e massima disposizione per la “ricostruzione della dinamica dell’evento”.

Secondo quanto si apprende, gli amministratori delegati Costanza e Antonio Musso sono giunti al porto di Cagliari. “Sgomenti e addolorati dall’evento drammatico, insieme all’intero gruppo si stringono interno ai famigliari del collega”, si legge nel comunicato.

Salvini: “Morti sul lavoro nel 2024 inaccettabili”

Presente a Cagliari per l’evento “L’Italia del sì” nel primo giorno ufficiale di campagna elettorale per le regionali del 25 febbraio, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è stato raggiunto dalla notizia della morte dell’operaio 50enne.

Il vicepremier, dopo un minuto di raccoglimento anche in memoria di Gigi Riva, ha quindi sottolineato: “La sicurezza sul lavoro deve essere assolutamente centrale per il pubblico e per il privato, ma morire sul lavoro a 50 anni è qualcosa che nel 2024 non si può accettare senza reagire e senza intervenite con ogni mezzo necessario”.