Morto operaio nell'incidente con un tir sulla strada statale di Gioia del Colle vicino Bari: gravi 3 colleghi

Un operaio della manutenzione stradale è morto in un tragico incidente sulla statale 100, nei pressi dell’aeroporto di Gioia del Colle, vicino Bari. L’uomo, che si trovava in un furgoncino insieme ad alcuni colleghi, sarebbe deceduto in seguito alla collisione con un tir. Feriti gravemente anche gli altri 3 operai, trasportati d’urgenza in vari ospedali della zona. Intervenuti sul luogo la Polizia stradale, i vigili del fuoco e ambulanze del 118, mentre la strada è stata chiusa al traffico veicolare. Seguono aggiornamenti