Scoppia "l'Elodie gate" a Sanremo 2025: Tony Effe le ha strappato l'abito ed è tornato a Roma? L'indiscrezione

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Elodie e Tony Effe protagonisti di una voce che sui social è già stata ribattezzata “Elodie gate”. Si sussurra che alla cantante italo-francese, poco prima che si esibisse nella finale del Festival di Sanremo 2025, sia stato accidentalmente strappato l’abito. A rovinargli il capo sarebbe stato involontariamente il rapper romano. Per questo la popstar sarebbe apparsa sottotono sul palco. Circola inoltre un video, trapelato dal dietro le quinte dell’Ariston, in cui si vede Elodie tutt’altro che festante dopo la sua performance.

Sanremo 2025, ‘Elodie gate’: cosa è successo con Tony Effe?

Secondo alcune indiscrezioni riportate su Instagram dall’esperta di gossip Deianira Marzano e rilanciate dai quotidiani Il Messaggero e Il Mattino, Elodie si sarebbe arrabbiata in quanto Tony Effe, inavvertitamente, le avrebbe pestato l’abito prima di andare in scena.

L'”Elodie gate” è scoppiato dopo che diversi telespettatori hanno notato che la cantante sull’Ariston è apparsa sottotono. Molto fredda anche quando si è congedata da Carlo Conti. Inoltre non si è presentata alla consueta intervista a RaiRadio2. A far credere che qualcosa l’abbia infastidita particolarmente, c’è anche un video diventato virale sui social in cui la si vede di cattivissimo umore dietro le quinte dell’Ariston.

“Non so se hai notato stranezza in Elodie, ha stonato un paio di volte e non è da lei. A un certo punto si stava mettendo a piangere ed è uscita scoglionatiss**a. Questo in diretta tv. Ti allego video e foto da dietro le quinte“. Così una fonte anonima all’esperta di gossip Deianira Marzano che ha poi provveduto a divulgare il video.

Tony Effe è già tornato a Roma?

Per quel che riguarda Tony Effe,, che ha concluso la sua esperienza sanremese al 25esimo posto, si mormora che subito dopo la sua performance in finale sia tornato a Roma.

A breve si capirà se l’indiscrezione è fondata: se il cantante non si presenterà a Domenica In, che eccezionalmente va in onda da Sanremo, vorrà dire che ha appunto già fatto ritorno nella Capitale.

Fonte foto: ANSA Tony Effe

Elodie e Tony Effe sottotono al Festival

Al di là della presunta vicenda dell’abito strappato, sia per Elodie sia per Tony Effe non è stato un Festival da incorniciare.

La cantante ha chiuso in 12esima posizione (alla vigilia di Sanremo era data tra i papabili vincitori o almeno tra coloro che si sarebbero giocati il trionfo fino alla fine).

Ancor peggio è andato il rapper, anche lui attesissimo all’Ariston: è finito nei bassifondi della classifica finale, andando a occupare la 25esima piazza. Ci si aspettava senza dubbio qualcosa in più.