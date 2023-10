Ipotesi omicidio per l'uomo trovato morto a Massa Carrara: cadavere in spiaggia, taglio profondo alla gamba

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Giallo a Massa Carrara dove il cadavere di un uomo è stato trovato in spiaggia di fronte a piazza Bad Kissingen. Il corpo apparterrebbe a un uomo di circa 50 anni, morto in circostanze sospette. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella dell’omicidio.

Cadavere in spiaggia a Massa

Il corpo dell’uomo è stato trovato nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 ottobre sulla spiaggia di Marina di Massa. Ad accorgersi del cadavere è stato un passante che ha immediatamente avvertito il 118.

Arrivati sul posto, i soccorritori del personale medico non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Ancora non è nota l’identità della vittima, ma pare si possa trattare di un uomo di circa 50 anni.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio rosso la zona in cui è stato ritrovato il cadavere dell’uomo a Marina di Massa

Mistero sulla morte

Non è ancora chiaro cosa sia successo all’uomo e cosa abbia potuto provocarne il decesso. Di certo non si esclude nessuna pista, perché sul corpo della vittima è stata trovata una profonda ferita a una gamba.

Il taglio avrebbe portato le forze dell’ordine a porsi più di un interrogativo sulle cause del decesso, motivo per il quale al momento non si esclude nessuna pista.

Ipotesi omicidio, aperta indagine

Una morte ancora ora avvolta nel mistero, ma che presto potrebbe trovare una soluzione. Infatti è stata aperta un’indagine sul decesso dell’uomo trovato a Marina di Massa, con polizia e carabinieri che collaborano per cercare di capire cosa sia successo.

Dagli inquirenti non trapelano notizie, ma fra le varie piste che vengono seguite non si esclude, come detto, quella dell’omicidio. A condurre le indagini è la squadra mobile di Massa Carrara.