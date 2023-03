Incidenti sul lavoro, agricoltore si ribalta col trattore a Mantova: morto 76enne, cos'è successo

Ennesimo incidente sul lavoro in campagna. Un agricoltore 76enne è morto nel tardo pomeriggio di giovedì 16 marzo dopo essersi ribaltato con il trattore ed essere rimasto schiacciato dal proprio mezzo.

Ennesimo incidente sul lavoro

La tragedia si è consumata a Ceresara (Mantova) e la vittima è Adriano Ghidini, 76 anni. L’uomo stava guidando il trattore su una stradina di campagna impervia e in una zona isolata. Ancora da chiarire la dinamica.

Stando alle prime ricostruzioni, riferisce l’Ansa, il terreno avrebbe ceduto a causa del peso del mezzo che si è ribaltato, schiacciando l’agricoltore.

I soccorsi

I soccorsi sono stati chiamati verso le 19 di giovedì 16 marzo ma le condizioni dell’uomo sono parse subito disperate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, insieme agli uomini del 118 che, nonostante i lunghi tentativi di rianimare Ghidini, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Chi era la vittima

Ghidini, molto conosciuto e stimato in zona, era titolare di un’azienda agricola a Ceresara ma al momento dell’incidente aveva appena terminato di lavorare su un terreno di un altro agricoltore.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo del tragico incidente

Non è il primo incidente mortale con un trattore che si registra dall’inizio del 2023. Un tragico incidente a Tremosine sul Garda, nella frazione Vesio, nel Bresciano, ha causato la morte di un agricoltore di 62 anni. Il fatto è accaduto nella mattina di giovedì 2 febbraio.

L’uomo, titolare di un’azienda del posto, stava manovrando il suo trattore quando per cause ancora in fase di accertamento è prima scivolato dal ciglio della strada e poi si è ribaltato con il mezzo agricolo.

Per quanto concerne invece la cronaca mantovana, una tredicenne è stata aggredita con un paio di forbici da due coetanee. L’episodio è accaduto in un giardino pubblico di Castelbelforte, in provincia di Mantova, intorno alle 16 di sabato 25 febbraio.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, ad aggredire la tredicenne sarebbero state due compagne di classe. Attirata con una scusa nel parco pubblico, la giovane è stata prima malmenata e poi è stata ferita all’addome con delle forbici.