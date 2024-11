Incidente sul lavoro a Torino in corso Unità d'Italia: morto il 51enne Fatmir Isufi schiacciato da una gru

Forse ti può interessare

Incidente sul lavoro a Montecorvino Pugliano vicino Salerno: morto l'operaio 60enne Gennaro Bruno

L'operaio 60enne Gennaro Bruno, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Montecorvino Pugliano (Salerno), è morto in ospedale. Era rimasto incastrato in un macchinario