Francesca Fagnani su Andrea Giambruno ospite a Belve manda un messaggio a Mediaset, poi la frase su TeleMeloni

Andrea Giambruno? “Io mi sono limitata a invitarlo, la trattativa è interna a Mediaset“. Francesca Fagnani parla così del giornalista di Rete 4 ed ex compagno della premier Giorgia Meloni dopo le recenti indiscrezioni a proposito di una sua possibile comparsa come ospite a Belve. Intervistata, la conduttrice del programma di Rai 2 (che tornerà in onda a partire dal prossimo martedì 19 novembre) ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata, affrontando anche lo spinoso argomento TeleMeloni.

Francesca Fagnani a proposito di Andrea Giambruno ospite a Belve: la trattativa con Mediaset

“Io mi sono limitata a invitarlo, la trattativa è interna a Mediaset, stanno dialogando, è Mediaset che deve firmargli la liberatoria“, ha spiegato la nota giornalista e presentatrice nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“È una loro risorsa – ha aggiunto – ma un’azienda importante come Mediaset che crede nella libertà della circolazione delle idee non credo farà problemi”.

Fagnani ha anche spiegato che, se il biscione dovesse opporsi, rimarrebbe stupita: “Non ci sarebbe motivo”.

Sul fatto che TeleMeloni esista o meno, invece, dice: “Sono abituata a parlare di quello che mi riguarda, e io non ho mai ricevuto nessuna pressione né da destra né da sinistra, né dal centro. In generale però uno la libertà se la dà, non bisogna aspettare che qualcuno te la conceda“.

I prossimi ospiti di Belve

La presentatrice ha anche ricordato chi saranno i prossimi ospiti del suo programma: Mara Venier e Riccardo Scamarcio.

Dopo averli citati senza fare anticipazioni, il ricordo è andato alle edizioni passate: “Flavia Vento sogna tornare vergine come la Vergine Maria. La vedo dura”.

Una precisazione anche sul fatto che i suoi ospiti si “lascino andare” non solo per una questione di cachet: “Il mercato esiste per tutti i programmi. Quindi, no, il segreto non è quello”.

Il peso e la relazione con Enrico Mentana

“La bilancia non la guardo, ho lo stesso peso dal liceo“, prosegue l’intervista, che entra nei dettagli della sua vita privata. Discorso diverso per lo specchio: “Ma non è un’ossessione, è semplicemente più forte di me. Se passo davanti a un motorino parcheggiato un’occhiata nello specchietto la do”.

Due parole anche sul compagno, Enrico Mentana, e a proposito di chi abbia più ego in casa: “È una bella lotta, ma mi sento di dire che vince lui, di misura”.

Sulla possibilità di convolare a nozze, invece, niente da fare, “perché non ne sentiamo il bisogno“, spiega.