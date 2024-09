Maria Rosaria Boccia e la battuta di Enrico Mentana su Mauro Corona dopo l'intervista saltata a Rete 4

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Si continua a parlare dell’intervista che Maria Rosaria Boccia avrebbe dovuto rilasciare a È sempre Cartabianca il 10 settembre, e che è saltata a pochi minuti dal suo inizio per motivi ancora non chiariti. E anche Enrico Mentana ha voluto dire la sua sui fatti. Il giornalista ha chiamato in causa Mauro Corona.

Enrico Mentana sul caso Boccia: “Svelato il qui pro quo”

Perché Maria Rosaria Boccia ha rinunciato alla sua intervista con la Berlinguer? Enrico Mentana sembra non avere dubbi.

Il giornalista ha utilizzato i propri social per dire la sua in merito alla questione, sfruttando un post su Instagram.

Fonte foto: ANSA

Mentana ha chiamato in causa Mauro Corona: uno scatto dell’alpinista

Sul suo profilo, infatti, è recentemente apparsa una foto che ritrae Mauro Corona, alpinista e ospite fisso in collegamento con lo studio di È sempre Cartabianca.

La didascalia recita “Svelato il qui pro quo sulla boccia a Cartabianca”.

Mentana suggerisce quindi che, dietro la rinuncia della Boccia, potrebbe esserci Corona. Che l’influencer temesse un confronto con l’opinionista? Questa è una delle possibili versioni.

Marco Corona su Maria Rosaria Boccia: “Secondo me l’ha usato”

La mancata partecipazione dell’influencer e imprenditrice, attualmente al centro dello scandalo che ha condotto alle dimissioni del Ministro Sangiuliano, non ha impedito a Marco Corona di esprimersi sulla questione.

L’alpinista, infatti, è intervenuto come di consueto alla trasmissione condotta dalla Berlinguer, commentando il dietrofront di Maria Rosaria Boccia.

Incalzato dalla padrona di casa, che gli ha domandato se, a suo parere, la vicenda verrà presto dimenticata, Corona ha risposto che il caso è “mangime prezioso per i telegiornali” e non è dunque destinato ad estinguersi tanto presto.

Inoltre, in merito alla posizione della presunta amante dell’ex ministro, ha commentato: “Secondo me l’ha usato, l’ha adoperato per arrivare si suoi scopi”.

Le ragioni del ripensamento

Nel frattempo, continuano a sorgere ipotesi circa le cause del ripensamento da parte di Maria Rosaria Boccia, e le presunte spiegazioni si susseguono.

Inizialmente si credeva che la mancata intervista potesse dipendere dalla presenza di Alessandro Sallusti in puntata, in quanto in collegamento con lo studio di È sempre Cartabianca.

Si vocifera, inoltre, di una battuta di Berlinguer che avrebbe causato il dietrofront da parte dell’imprenditrice e influencer.