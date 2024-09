Maria Rosaria Boccia e la battuta di Berlinguer: giallo sull'intervista saltata, cos'è successo nel backstage

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Dietro all’improvvisa rinuncia da parte di Maria Rosaria Boccia, che avrebbe dovuto partecipare alla trasmissione È sempre Cartabianca la sera del 10 settembre, potrebbe esserci una battuta pronunciata dalla Berlinguer. Questo è ciò che emerge dalle prime ricostruzioni di quanto accaduto poco prima dell’inizio della trasmissione, nel backstage del programma.

Il dietrofront di Maria Rosaria Boccia

Nonostante i tentativi compiuti da Bianca Berlinguer per cercare di convincere la sua ospite, Maria Rosaria Boccia, a sorpresa, ha rinunciato alla sua intervista per la trasmissione È sempre Cartabianca.

La padrona di casa ha cercato di prendere tempo fino all’ultimo: a diretta iniziata, però, l’imprenditrice ha annunciato il suo dietrofront.

E ormai da ore ci si interroga sui retroscena che hanno portato a questa improvvisa decisione. C’è chi parla di possibili telefonate ricevute dalla Boccia, che le avrebbero consigliato (o imposto) di non presentarsi in diretta TV.

Le ragioni dietro il ripensamento: la battuta di Berlinguer

Le ipotesi in campo erano molte. Inizialmente si vociferava in merito al fatto che il ripensamento della Boccia potesse dipendere da Alessandro Sallusti, in collegamento diretto con lo studio di È sempre Cartabianca, o magari dalla presenza di Concita De Gregorio e Annalisa Chirico.

Tuttavia, l’imprenditrice sapeva fin dall’inizio con chi avrebbe dovuto confrontarsi: la spiegazione che parla di ostilità con Sallusti, dunque, non regge.

Secondo La Stampa, il motivo principale per il quale Maria Rosaria Boccia ha deciso di fare dietrofront all’ultimo minuto è da ricondursi alla Berlinguer.

La conduttrice, infatti, avrebbe accolto la manager con un certo distacco. E, stando ad alcuni racconti, Boccia avrebbe perso la pazienza quando, durante un colloquio dietro le quinte, e dopo aver chiesto se stavano registrando, la Berlinguer avrebbero risposto, indispettita: “Ma per chi mi prendi?”.

L’appuntamento alla prossima settimana

Alla risposta piccata della Berlinguer si è anche aggiunta la lettura del copione. Le domande in esso contenute non erano state preventivamente discusse, come la conduttrice stessa ha avuto modo di confermare.

E Maria Rosaria Boccia sembra non aver gradito un interrogativo su Giorgia Meloni.

Tuttavia la manager, poco prima di lasciare gli studi, si è lasciata andare ad una promessa: “Vengo la prossima settimana, datemi del tempo”.