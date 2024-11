Incidente sul lavoro a Montecorvino Pugliano vicino Salerno: morto l'operaio 60enne Gennaro Bruno

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Ennesima vittima per una tragedia sul lavoro a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Dopo giorni passati a lottare per la vita, Gennaro Bruno non ce l’ha fatta ed è morto in ospedale. L’operaio, 60 anni, era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente nel quale era rimasto incastrato in un macchinario.

Incidente a Montecorvino Pugliano (Salerno): morto l’operaio Gennaro Bruno

L’incidente che ha portato al tragico epilogo si è verificato lo scorso mercoledì 6 novembre, nel comune del Salernitano.

L’uomo, rimasto in fin di vita per cause ancora da accertare, era stato subito trasportato in codice rosso all’ospedale di Salerno, come riportato da SalernoToday.it.

L'episodio è avvenuto nel comune di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, in Campania

Una volta raggiunta la struttura, il personale medico aveva fatto tutto il possibile per mettere l’uomo in salvo.

Le sue condizioni si sono tuttavia rivelate troppo gravi. Il 60enne è quindi deceduto a distanza di oltre una settimana, nella giornata di venerdì 15 novembre.

Le condoglianze del sindaco di Montecorvino Pugliano

“Una notizia che spezza il cuore e ci ricorda, ancora una volta, quanto sia preziosa e fragile la vita”, ha commentato Alessandro Chiola, sindaco di Montecorvino Pugliano, esprimendo profondo dolore per l’accaduto.

“Gennaro – prosegue il primo cittadino – ha combattuto con tutte le sue forze, ma purtroppo non ce l’ha fatta”.

“In questo momento di profonda tristezza, il mio pensiero e quello di tutta l’Amministrazione comunale va alla sua famiglia, che ha affrontato questi giorni con coraggio e speranza”, ha aggiunto Chiola, rivolgendo un messaggio di solidarietà ai cari della vittima. “Come sindaco e come persona, voglio esprimere la mia vicinanza e il mio più sincero cordoglio ai suoi cari. Tutta la comunità si stringe a voi in questo dolore immenso“.

Un altro morto sul lavoro a Galatina vicino Lecce

Lo scorso 23 ottobre un altra tragedia sul lavoro è avvenuta a Galatina, in provincia di Lecce, dove un operaio di 47 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un camion durante una manovra all’interno di un cantiere edile. Si chiamava Maurizio Misciali.

Il mezzo pesante, necessario per montare l’impalcatura per alcuni lavori di ristrutturazione alla facciata di un edificio, aveva inavvertitamente investito l’uomo.

La vittima era originaria di Sogliano Cavour ma residente a Noha, una delle frazioni del comune di Galatina insieme a Collemeto e Santa Barbara.