Megic Pizza di Gerardo Acampora a Boss in incognito, chi è l'imprenditore e quanto fattura all'anno

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza, è il protagonista della puntata di Boss in incognito andata in onda lunedì 18 novembre in prima serata su Raidue. La Megic Pizza è un’azienda con sede in Friuli Venezia Giulia che produce pizza fresca da banco destinata alla grande distribuzione.

Chi è l’imprenditore Gerardo Acampora

L’imprenditore Gerardo Acampora è il protagonista dell’ultima puntata del noto show di Raidue Boss in incognito. Amministratore delegato di Megic Pizza, è nato a Grado, in provincia di Gorizia.

Laureato in Scienze e Tecnologia Alimentare all’Università Statale di Milano, è un imprenditore attivo nel settore della ristorazione e della pizza in particolare.

Fonte foto: iStock

È sposato con Michela Bon e vive a Cormons (Gorizia) in Friuli Venezia Giulia.

Cos’è Megic Pizza e quanto fattura all’anno

Megic Pizza è un’azienda che produce pizze artigianali per la grande distribuzione. La sede principale si trova nella zona industriale di Gorizia.

Partita come laboratorio artigianale, l’azienda ha oggi un centinaio di dipendenti ed è in grado di produrre fino a 30.000 pizze al giorno che vengono esportate in ben 48 Paesi in 3 continenti.

Megic Pizza è stata fondata dalla famiglia Acampora, da sempre attiva nel mondo della ristorazione. Il padre di Gerardo, Michele Acampora, aveva fondato a Grado il noto locale La Ciacolada.

Dopo anni di impegno nel locale la famiglia si era lanciata in una nuova sfida dando vita all’azienda Megic Pizza: il nome deriva dalle iniziali dei componenti della famiglia: Michele, Eleonora, Gerardo e Ida, più la C di Ciacolada.

Megic Pizza è ora una solida realtà dell’imprenditoria italiana che arriva a fatturare 15 milioni di euro all’anno.

La storia imprenditoriale di Gerardo Acampora

Gerardo Acampora ha sempre lavorato nelle attività di famiglia, prima nel locale La Ciacolada e poi in Megic Pizza, di cui è diventato amministratore delegato nel 2016.

Nel corso degli anni Gerardo Acampora ha poi dato vita ad altri progetti, come Hasta la pizza!, la prima pizza al mondo che si mangia su uno stecco come un gelato.

La sua ultima idea è stata HoHo, una app con la quale ordinare e prenotare i propri piatti preferiti, di cui è attualmente amministratore delegato.