Esplosione in una villetta di Ardea vicino Roma causata dalla bombola del gas: ferita gravemente una donna

Un boato nella notte che ha svegliato tutti i residenti nella zona. Una esplosione avvenuta in una villetta ad Ardea, vicino a Roma, causata molto probabilmente dalla bombola del gas. I soccorritori hanno tirato fuori dall’abitazione un uomo di 77 anni, rimasto illeso, e una donna, 62enne, trasportata in gravissime condizioni in ospedale.

Esplosione in una villetta ad Ardea

L’esplosione si è verificata nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 novembre ad Ardea, comune a sud di Roma.

Secondo quanto riporta Agi, la deflagrazione è avvenuta all’interno di una villetta in via delle Orchidee.

Il forte boato ha svegliato i vicini di casa, che hanno subito lanciato l’allarme chiamando il 112: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

Ferita gravemente una donna

All’interno della villetta al momento dell’esplosione c’era una coppia, un uomo di 77 anni e una donna di 62.

L’uomo è uscito praticamente illeso, mentre la donna è rimasta gravemente ferita.

La 62enne è stata trasportata d’urgenza in ambulanza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma: le sue condizioni sono critiche ed è in pericolo di vita, come riferisce il quotidiano locale 7Colli.

Esplosione causata dalla bombola del gas

Stando ad una prima ricostruzione, l’esplosione è avvenuta nella dependance della villetta: ha danneggiato seriamente lo stabile e provocato il crollo parziale di una parte del tetto dell’abitazione principale.

L’esplosione è stata causata molto probabilmente dalla bombola del gas in cucina.

L’intera area è stata sequestrata dai carabinieri della Tenenza di Ardea per svolgere successivi accertamenti che serviranno a chiarire l’esatta dinamica e la causa dell’esplosione.