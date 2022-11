Lecce, auto contro un trattore: muore un uomo di 48 anni, ferite gravemente moglie e figlie

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì 21 novembre in provincia di Lecce. Uno scontro tra un’auto e un trattore, avvenuto lungo la provinciale che collega Casarano a Taurisano, è costata ala vita a un uomo di 48 anni. C.C., queste le iniziali della vittima, era al volante di una Renault Modus sulla quale viaggiavano anche la moglie e due figlie.

Incidente tra auto e trattore a Lecce

Per cause ancora in fase di accertamento la vettura guidata dal 48enne, mentre procedeva su un rettilineo, ha tamponato il trattore che viaggiava nella stessa direzione.

Il conducente dell’auto è morto sul colpo mentre le tre donne che si trovavano a bordo – moglie e due figlie della coppia – hanno riportato ferite gravi. Ferito, anche se in maniera apparentemente non grave, il conducente del trattore.

Una vittima e tre feriti

Secondo quanto riportato dal sito di informazione locale Lecce Prima, i feriti sono stati trasportati all’ospedale Vito Fazzi di Lecce con codici di gravità che vanno dal rosso all’arancione.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto lungo la strada provinciale 360 che collega i comuni di Casarano e Taurisano in provincia di Lecce, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118.

Ad avere la peggio è stato C.C., 48enne di Taurisano, mentre la moglie, anch’essa di 48 anni, e le figlie di 14 e 9 anni sono state portate in ospedale in condizioni molto serie.

Strada chiusa al traffico

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti della sezione Volanti del commissariato di polizia di Taurisano oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la strada. Dopo l’incidente la provinciale 360 è rimasta chiusa al traffico per permettere alle forze dell’ordine di rilevare l’incidente e ripristinare in sicurezza la viabilità.