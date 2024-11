Rientra a casa e trova la moglie in coma a Talamello, poi aggredisce i medici: lei è morta in ospedale

Un dramma ha colpito la comunità di Talamello, nel Riminese, sabato 16 novembre. Un uomo di 57 anni, poliziotto in congedo, ha trovato la moglie di 49 anni, Patricia Dany Randrianarijaona, originaria del Madagascar, priva di sensi e distesa sul pavimento del salotto della loro abitazione. Nonostante i tempestivi soccorsi, la donna è morta lunedì sera all’ospedale Bufalini di Cesena, a seguito di una grave lesione cerebrale.

Talamello, torna a casa e trova la moglie in coma

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 57enne si trovava in un’altra stanza quando ha scoperto la moglie in coma, presumibilmente a causa di una caduta domestica.

Come riporta Ansa, in preda al panico l’uomo ha allertato immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato la donna all’ospedale di Rimini e poi al Bufalini di Cesena, specializzato in traumi.

La tragedia si è consumata a Talamello, in provincia di Rimini

Qui i medici hanno diagnosticato un grave trauma cranico. Nonostante le prime verifiche escludano segni di violenza o effrazione, il magistrato ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Il marito denunciato dopo aver aggredito i medici

Durante le concitate ore successive, l’uomo è stato ricoverato per un malore al pronto soccorso di Novafeltria e poi trasferito a Rimini.

Sconvolto, ha manifestato comportamenti aggressivi nei confronti del personale medico, chiedendo insistentemente notizie della moglie.

La situazione è degenerata al punto da richiedere l’intervento della polizia, e l’uomo è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini e l’attesa dell’autopsia

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, in attesa dei risultati dell’autopsia sul corpo della donna deceduta in ospedale.

Al momento si ipotizza un tragico incidente domestico, ma ulteriori accertamenti potrebbero fornire risposte definitive.

Il 57enne di Talamello, piccolo comune in provincia di Rimini non lontano da San Marino, ha riferito ai carabinieri di essersi trovato in un’altra stanza prima della scoperta del corpo e al momento è escluso che sia in qualche modo collegato alla morte della moglie.