Tremosine sul Garda, scivola e si ribalta in un dirupo con il trattore: agricoltore di 62 anni morto sul colpo

Un tragico incidente a Tremosine sul Garda, nella frazione Vesio, nel Bresciano, ha causato la morte di un agricoltore di 62 anni. Il fatto è accaduto nella mattina di giovedì 2 febbraio.

L’uomo, titolare di un’azienda del posto, stava manovrando il suo trattore quando per cause ancora in fase di accertamento è prima scivolato dal ciglio della strada e poi si è ribaltato con il mezzo agricolo.

L’incidente con il trattore nel dirupo

La tragedia è avvenuta alle 9 del mattino lungo via Pertica. La dinamica dell’incidente mortale non è ancora stata ricostruita nel dettaglio, ma stando a quanto trapelato sui media locali dalle prime indiscrezioni pare che l’agricoltore mentre era alla guida del trattore sia improvvisamente scivolato in un dirupo a ridosso della carreggiata.

Fonte foto: Virgilio Notizie Via Pertica a Tremosine sul Garda, dove l’agricoltore 62enne ha perso la vita

Il 62enne avrebbe così tentato di riportare in assetto il mezzo, che tuttavia si sarebbe sbilanciato ancora di più fino a farlo sbalzare all’esterno.

Secondo quanto riportato da ‘Brescia Today’, al momento non è escluso che all’origine della sbandata ci sia stato un tentativo da parte dell’agricoltore di evitare lo scontro con un’automobile in transito sulla stessa carreggiata. Si tratta però di un’ipotesi ancora tutta da verificare.

L’allarme

Dopo la chiamata d’emergenza è stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’Agenzia regionale di emergenza-urgenza (Areu), i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale.

Gli accertamenti proseguono per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Inutili i soccorsi

Il personale sanitario è prontamente intervenuto con ambulanza ed elisoccorso, ma per il 62enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati.

L’uomo è morto infatti sul colpo e i medici non non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.