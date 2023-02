Mantova, 13enne aggredita con le forbici in un parco da due coetanee: è grave, ignoto il motivo del gesto

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una tredicenne è stata aggredita con un paio di forbici da due coetanee. L’episodio è accaduto in un giardino pubblico di Castelbelforte, comune in provincia di Mantova, intorno alle 16 di sabato 25 febbraio. Ancora ignoti i motivi dell’aggressione. La vittima, che non sarebbe in pericolo di vita, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove è giunta con l’eliambulanza.

13enne aggredita con le forbici in un parco

Secondo quanto riportato da Il Giorno, ad aggredire la tredicenne sarebbero state due compagne di classe. Attirata con una scusa nel parco pubblico, la giovane è stata prima malmenata e poi è stata ferita all’addome con delle forbici.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’aggressione sia arrivata al culmine di una discussione molto accesa.

13enne aggredita con le forbici, movente da chiarire

A quanto pare, dopo aver lasciato a terra la ragazza, le due coetanee avrebbero raccontato tutto ai genitori.

Poco, dopo, accompagnate da questi ultimi, sarebbero tornate sul luogo dell’aggressione, dove nel frattempo erano giunti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri, avvertiti dell’accaduto da un passante.

Ancora da chiarire il movente di quella che sembra essere, almeno dalla dinamica, un’aggressione preparata.

Fonte foto: ANSA I carabinieri sul luogo dell’aggressione

La vittima è ricoverata in condizioni serie in ospedale

I soccorritori, giunti pochi minuti dopo l’aggressione avvenuta intorno alle 16 di sabato 25 febbraio, hanno trovato la giovane ancora cosciente al momento del loro arrivo.

La testimonianza della vittima, che al momento si trova in ospedale, sarà fondamentale per chiarire l’accaduto. Dalle prime informazioni sembra che le coetanee responsabili dell’aggressione siano due compagne di scuola della vittima.

Pur non essendo in pericolo di vita, la ragazza è comunque ricoverata in condizioni molto serie presso l’ospedale Borgo Trento di Verona.