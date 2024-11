Antonio Ramunno trovato morto sul ciglio della strada ad Altopascio, non è un malore: si cerca pirata in fuga

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ad Altopascio, in via Centoni, il corpo di Antonio Ramunno (69 anni) è stato trovato senza vita nella notte tra il 15 e il 16 novembre 2024. L’uomo, operaio in pensione, è stato scoperto sul ciglio della strada da un passante che ha dato immediatamente l’allarme. Inizialmente si è ipotizzato un malore, ma i carabinieri ora seguono la pista di un possibile investimento da parte di un’auto pirata, fuggita senza prestare soccorso.

Scoperto il corpo ad Altopascio

Il ritrovamento è avvenuto in via Centoni, una strada di Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio, nella notte tra il 15 e il 16 novembre 2024. Un passante ha notato il corpo di Antonio Ramunno a bordo strada e ha avvisato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione, ma non è stato possibile fare nulla per salvarlo. L’uomo non aveva documenti addosso, e la sua identità è stata accertata successivamente grazie a una telefonata della sorella, preoccupata perché non era rientrato a casa dopo la solita passeggiata serale.

I carabinieri hanno subito avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. Le autorità stanno cercando testimoni e immagini di telecamere di sorveglianza che possano fornire elementi utili.

Ipotesi: omicidio o malore

Le prime ipotesi parlavano di un malore improvviso, ma i segni rilevati sul luogo e sul corpo della vittima suggeriscono che Antonio Ramunno sia stato investito da un veicolo. Gli investigatori ritengono che il conducente del mezzo non si sia fermato a prestare soccorso.

La pista dell’investimento appare sempre più concreta, ma restano da chiarire diversi dettagli. Le autorità stanno analizzando tutte le prove disponibili, incluse le condizioni del luogo, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’obiettivo è identificare il responsabile che, dopo l’impatto, potrebbe essersi allontanato rapidamente per evitare le conseguenze legali.

Chi è la vittima

Antonio Ramunno, 69 anni, era un uomo conosciuto nella zona. Operaio in pensione, viveva ad Altopascio e amava fare passeggiate serali, soprattutto nelle vicinanze di via Centoni, dove è stato ritrovato.

La comunità attende la conclusione delle indagini, che proseguono per identificare il conducente del mezzo e accertare le responsabilità.