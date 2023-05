Incidente lungo l'autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari: due feriti trasportati in ospedale e traffico in tilt

Secondo incidente della giornata in provincia di Genova. Lungo l’autostrada A12, tra Rapallo e Chiavari, nella mattina di martedì 30 maggio 2 auto si sono scontrate tra loro. Due persone sono rimaste ferite e si è sviluppata una coda di 2 chilometri.

La dinamica dell’incidente

Lo scontro tra le due vetture è avvenuto intorno alle 12 della mattina di martedì 30 maggio, come segnalato dal portale di Aspi.

Le auto stavano viaggiando sull’autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari, in direzione Rosignano.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo in cui è avvenuto l’incidente, lungo la A12 tra Rapallo e Chiavari

Genova24, parla invece di una singola vettura coinvolta, che si sarebbe scontrata con il guardrail laterale.

Sono ancora da chiarire le cause e la dinamica esatta dell’incidente.

I soccorsi e le code

Gli automobilisti coinvolti nello scontro sono stati soccorsi dalla Croce Verde di Chiavari e la Croce Rossa di Chiavari.

Risultano esserci in tutto 2 feriti, trasportati uno in codice giallo e uno in codice verde all’ospedale di Lavagna.

Le loro condizioni, non sembrano essere, quindi, preoccupanti.

Il tratto interessato dallo scontro ha registrato un notevole rallentamento del traffico. In breve tempo, si è sviluppata una coda di auto lunga 2 chilometri.

A questi disagi vanno a sommarsi quelli delle code per lavori: si rallentamenti tra Masone e il bivio per la A10, in direzione Genova, e coda tra Bolzaneto e bivio per la A12.

Sul posto la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Altro incidente in provincia

Poche ore prima, un altro incidente aveva causato forti rallentamenti sull’autostrada A10 sempre in provincia di Genova.

Il maxi incidente ha coinvolto 8 mezzi, tra cui 5 tir e 3 auto lungo l’autostrada A10, nel tratto compreso tra Bordighera e Ventimiglia.

Nonostante la portata dell’incidente non si registrano feriti. I soccorsi, infatti, hanno solo rilevato lievi ferite per un uomo di 50 anni che è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti necessari ad escludere qualsiasi rischio per la sua incolumità.

Tutti gli altri conducenti, invece, non hanno riportato ferite. Oltre ai disagi causati al traffico, quindi, il maxi sinistro stradale non ha provocato ulteriori danni.