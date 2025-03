Aereo si schianta vicino alla casa di riposo in Pennsylvania, colpite diverse auto: ci sono feriti gravi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora un incidente aereo negli Stati Uniti. Un piccolo velivolo si è schiantato al suolo nei pressi di una casa di riposo a Lancaster, in Pennsylvania. Lo schianto ha provocato una esplosione e un incendio ma fortunatamente non ci sono state vittime: ferite le cinque persone a bordo dell’aereo. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, in corso le indagini.

Piccolo aereo precipita in Pennsylvania

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 9 marzo attorno alle 15 ora locale (le 20 in Italia) in Pennsylvania, negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato dai media locali, un Beechcraft Bonanza, un piccolo aereo da turismo monomotore con cinque persone a bordo, si è schiantato al suolo poco dopo il decollo dall’aeroporto di Lancaster, a circa 250 km da New York.

Fonte foto: Getty/Anadolu L’incidente aereo a Lancaster in Pennsylvania

Lo schianto in un parcheggio vicino a una casa di riposo

L’aereo è precipitato in un parcheggio nei pressi di un casa di riposo. Subito dopo l’impatto c’è stata una esplosione che ha provocato un vasto incendio.

Nessuna vittima però: ferite le cinque persone a bordo che sono state soccorse e trasportate in ospedale, alcune in gravi condizioni.

Nello schianto l’aereo ha danneggiato una dozzina di auto, ma fortunatamente nell’incidente non è rimasto coinvolto nessun altro.

“Non so se considerarlo un miracolo”, ha detto il capo della polizia locale Duane Fisher, ma il fatto che tutti i passeggeri siano sopravvissuti e che nessuno a terra sia rimasto ferito è una “cosa straordinaria”.

Le cause dell’incidente

Ancora tutte da chiarire le cause dell’incidente, sul caso ha avviato le indagini la Federal Aviation Administration.

Stando alle prime informazioni, prima dell’incidente il pilota dell’aereo aveva segnalato un problema a un portellone, rimasto aperto.

La torre di controllo dell’aeroporto di Lancaster aveva dato il via libera per l’atterraggio, poi lo schianto al suolo.

L’incidente è avvenuto a poco più di un mese dalla tragedia di Philadelphia, quando un aereo medico è precipitato in un’area residenziale della città uccidendo sette persone.