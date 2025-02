Aereo precipita tra le case a Philadelphia, il video dello schianto e i primi soccorsi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia negli Stati uniti, dove un aereo medico è precipitato in un’area residenziale nel nord-est di Philadelphia. A bordo del velivolo si trovavano sei persone: quattro membri dell’equipaggio, una paziente pediatrica e la madre della bambina. Virali sui social i video, girati da diverse persone che si trovavano in città, dell’aereo mentre si schianta al suolo.

L’incidente aereo a Philadelphia

Nel pomeriggio di venerdì 31 gennaio 2025, intorno alle 18:06 ora locale, un aereo medico Learjet 55, operato dalla compagnia messicana Jet Rescue Air Ambulance, è precipitato in un’area residenziale nel nord-est di Philadelphia, nei pressi di Roosevelt Boulevard e Cottman Avenue.

A bordo del velivolo si trovavano sei persone: quattro membri dell’equipaggio, una paziente pediatrica e la madre della bambina. Tutti i passeggeri erano di nazionalità messicana.

Fonte foto: X Alex Cole Immagini tratte da uno dei video pubblicati da diverse persone sui social in seguito all’incidente aereo avvenuto a Philadelphia

L’aereo era decollato dal Northeast Philadelphia Airport ed era diretto allo Springfield-Branson National Airport nel Missouri, ma pochi secondi dopo il decollo ha perso quota, schiantandosi in un’area densamente popolata. L’impatto ha causato un’esplosione che ha coinvolto diverse abitazioni, provocando incendi e danni significativi.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il Learjet 55 è scomparso dai radar circa trenta secondi dopo il decollo, dopo aver raggiunto un’altitudine di circa 500 metri. Il velivolo è precipitato rapidamente, impattando contro edifici residenziali e causando un vasto incendio.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento; le autorità stanno valutando diverse ipotesi, tra cui un possibile guasto tecnico o condizioni meteorologiche avverse, dato che al momento dell’incidente erano presenti pioggia leggera e nebbia nella zona.

Il National Transportation Safety Board (NTSB) e la Federal Aviation Administration (FAA) hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dello schianto. Le autorità locali hanno chiesto ai residenti di evitare l’area interessata per facilitare le operazioni di soccorso e l’inchiesta in corso.

Il video dell’incidente

Diversi video registrati da testimoni presenti in strada, che hanno catturato il momento dell’impatto. Le immagini mostrano l’aereo precipitare rapidamente dal cielo, seguito da un’enorme esplosione che ha generato una palla di fuoco e dense colonne di fumo. Alcuni di questi video sono stati condivisi sui social e diffusi dai media locali.

Le squadre di emergenza sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente, lavorando per spegnere gli incendi e soccorrere eventuali superstiti, ma al momento non sono stati confermati sopravvissuti tra gli occupanti dell’aereo. Inoltre, sei persone a terra sono state ricoverate in ospedale con vari gradi di ustioni.

Le autorità locali e federali continuano a lavorare per determinare le cause dell’incidente e valutare l’entità dei danni causati dallo schianto. “Nessun nome verrà rilasciato al momento finché i familiari delle vittime non saranno stati avvisati”, hanno fatto sapere dalla compagnia che ha operato il volo, Jet Rescue Air Ambulance.