17enne muore in un incidente in provincia di Bari tra Binetto e Bitetto: tre feriti, arrestato il conducente

Un 17enne è morto a seguito di un incidente stradale tra Binetto e Bitetto, in provincia di Bari. La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì 26 maggio e sabato 27 lungo la Provinciale 1 che percorre la zona nord del capoluogo pugliese. La vittima viaggiava insieme ad altre tre persone e il conducente, 21 anni, è stato arrestato per omicidio stradale.

Terribile incidente in provincia di Bari, muore 17enne

Come riportato in apertura e confermato da ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, un terribile incidente si è verificato nella notte tra il 26 maggio e sabato 27 a Binetto, in provincia di Bari, lungo la Provinciale 1 che porta a Bitetto.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo che sarebbe finito fuori strada.

Un 17enne è morto a seguito di un incidente in provincia di Bari. Il conducente, 21 anni, è stato arrestato

Il 17enne è morto sul colpo, sbalzato all’esterno dell’auto dopo lo schianto, mentre gli altri presenti all’interno dell’autovettura sono rimasti feriti.

Come riporta ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, l’auto sarebbe andata a schiantarsi contro un ulivo per poi ribaltarsi. La comitiva stava percorrendo un rettilineo.

Arrestato il conducente 21enne

Dopo l’incidente sul posto sono arrivati i soccorsi insieme ai carabinieri della compagnia di Modugno.

Tre ragazzi che viaggiavano nella stessa auto sono rimasti feriti e trasportati all’ospedale. I carabinieri, inoltre, hanno arrestato il 21enne che si trovava alla guida dell’auto.

Secondo ‘Rai News’, il giovanissimo sarebbe risultato positivo al test antidroga. Dovrà rispondere di omicidio stradale.

L’auto è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Due dei tre ragazzi che viaggiavano insieme alla vittima e al conducente sono stati dimessi. La vittima era originaria di Bitetto, come il conducente.

Nel marzo 2023 un 17enne è morto a seguito di un incidente frontale sulla Rutigliano-Adelfia.

La stessa sorte al cugino e al fratello

Come ricostruisce la stampa locale e nazionale – ‘Rai News’ tra queste – la famiglia della vittima si ritrova a vivere una terza tragedia.

Nel 2016, infatti, il fratello della vittima è morto in un altro incidente nei pressi di Bitetto. La stessa sorte, ancora, era toccata a un cugino anch’egli morto lungo la strada.

Il sindaco di Bitetto Fiorella Pascazio, in un commento, ha parlato di “tragedia inimmaginabile” e ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima.