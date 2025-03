Autocisterna si ribalta sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli: traffico bloccato e famiglie evacuate

Un incidente ha paralizzato la tangenziale di Napoli. Un’autocisterna che trasportava carburante si è ribaltata, da sola e senza il coinvolgimento di altri veicoli, nel tratto compreso tra le uscite Vomero e Fuorigrotta, in direzione Pozzuoli. Non risultano feriti, ma la natura infiammabile del carico ha reso necessaria la chiusura dell’intero tratto in entrambi i sensi di marcia, oltre all’evacuazione di alcune famiglie. Traffico inevitabilmente bloccato.

L’incidente sulla tangenziale di Napoli

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 10 della tangenziale, intorno alle ore 12:15 di lunedì 10 marzo.

In un primo momento, il traffico è stato interrotto solo in direzione Pozzuoli, con uscita obbligatoria a Vomero e rientro possibile a Fuorigrotta.

Poco più tardi, su indicazione dei vigili del fuoco, la chiusura è stata estesa anche alla direzione opposta, verso Capodichino, per consentire le operazioni di ripristino in sicurezza.

Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Società Tangenziale di Napoli.

Traffico bloccato e lunghe code

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code lunghe qualche chilometro tra Zona Ospedaliera e Vomero.

Gli automobilisti sono stati invitati a evitare di immettersi in tangenziale e a percorrere itinerari alternativi per ridurre i disagi.

Evacuate circa 100 famiglie

La situazione ha reso necessario anche un intervento precauzionale nelle zone limitrofe.

Intorno alle 15, infatti, sono iniziate le operazioni di evacuazione di circa cento famiglie residenti in abitazioni vicine al luogo dell’incidente, in via Po e in via Piave.

La decisione è stata presa per evitare rischi in caso di fuoriuscite di carburante o altre criticità legate alla bonifica dell’area.