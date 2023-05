Scontro tra 5 tir e 3 auto sull'A10 tra Ventimiglia e Bordighera: traffico in tilt e chilometri di coda

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Un maxi incidente che ha coinvolto 8 mezzi, tra cui 5 tir e 3 auto. È accaduto nella mattinata del 30 maggio lungo l’autostrada A10, nel tratto compreso tra Bordighera e Ventimiglia. Il sinistro si è verificato all’interno di una galleria coinvolgendo diversi mezzi che stavano transitando lungo le corsie autostradali. Miracolosamente tutti i conducenti risultano illesi, ad eccezione di un uomo di 50 anni, rimasto lievemente ferito. L’incidente ha causato lunghe code tra Sanremo Ovest e Bordighera.

L’incidente in galleria tra cinque tir e tre auto

L’incidente si è verificato nel corso della mattinata del 30 maggio. Erano circa le 8:40, infatti, quando cinque mezzi pesanti si sono scontrati coinvolgendo nel sinistro tre auto in un maxi-tamponamento in galleria.

Per la precisione l’incidente si è consumato all’interno di una galleria dell’autostrada A10, nel tratto compreso tra Bordighera e Ventimiglia, in un punto in cui è presente una deviazione di carreggiata.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto dell’autostrada A10, tra Bordighera e Ventimiglia, in cui si è verificato l’incidente

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118. A raggiungere il punto della galleria in cui si è verificato l’incidente, infatti, è stata un’auto medica, la Croce Verde Ventimiglia e la Croce Azzurra di Vallecrosia.

Tutti illesi, ferito un 50enne

Nonostante la portata dell’incidente che ha coinvolto ben otto mezzi (cinque tir e tre automobili), non si registrano feriti.

I soccorsi, infatti, hanno solo rilevato lievi ferite per un uomo di 50 anni che è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti necessari ad escludere qualsiasi rischio per la sua incolumità.

Tutti gli altri conducenti, invece, non hanno riportato ferite. Oltre ai disagi causati al traffico, quindi, il maxi sinistro stradale non ha provocato ulteriori danni.

Code chilometriche in autostrada

Subito dopo l’incidente, tuttavia, si sono registrati circa due chilometri di coda lungo l’autostrada A10.

Più precisamente, ci sono stati rallentamenti con auto in fila tra Sanremo Ovest e Bordighera. Alle 11 del mattino le code hanno raggiunto gli 8 chilometri tra Sanremo e Bordighera e 4 chilometri da Ventimiglia verso Genova.

In tarda mattinata i mezzi in transito sull’A10 sono stati obbligati a imboccare l’uscita a Ventimiglia e Sanremo, causando ingorghi sulle strade urbane.

Il 22 maggio un incidente in autostrada tra 3 auto ha messo in tilt il traffico causando analoghe code chilometriche all’altezza di Firenze.