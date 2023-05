Incidente tra 3 auto blocca autostrada A1 in direzione Bologna-Milano: traffico in tilt e code chilometriche

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Incidente stradale sull’A1. Traffico in tilt sull’Autostrada del Sole nel tratto tra Arezzo e Firenze a causa di un scontro che ha coinvolto tre auto. L’incidente non ha causato vittime o feriti ma è stato sufficiente per mandare in crisi la circolazione autostradale, provocando code lunghe chilometri.

Incidente in A1 nella zona di Firenze

Come riporta La Nazione, l’incidente si è verificato nella mattinata di lunedì 22 maggio, attorno alle 9, nel tratto fiorentino dell’A1, tra Arezzo e il capoluogo toscano.

Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto quattro mezzi, un furgone e tre auto, avvenuto al km 314 in direzione Milano, nella zona di Figline e Incisa Valdarno, tra le uscite Valdarno e Firenze Sud.

L'incidente ha provocato lunghe code sull'A1 nel tratto tra Arezzo e Firenze in direzione Bologna

Nessun ferito

Non si è trattato di un grave incidente, un banale tamponamento a catena sulla corsia di sorpasso. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita. Ma tanto è bastato per mandare in tilt l’A1, complice l’ora e il traffico intenso, in particolare i tanti mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale Anas per gestire le operazioni di soccorso e rimozione delle auto e regolare il traffico.

Traffico in tilt sulla A1

L’incidente ha bloccato il traffico e creato code lunghe 9 chilometri in direzione Firenze tra gli svincoli di Valdarno e Firenze sud. Autostrade per l’Italia informa che l’incidente è stato risolto dopo circa un’ora e il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie.

Per le lunghe percorrenze in direzione Milano si consiglia di uscire dall’A1 a Valdichiana, proseguire sulla statale 326 Raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta.