Tre morti nell'incidente sulla Statale 90 a Foggia: scontro tra auto e due moto a Troia, inutili i soccorsi

È drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 28 maggio 2023 sulla Statale 90 all’altezza di Troia, nella provincia di Foggia. In uno scontro tra un’auto e due moto, infatti, sono state tre le persone a perdere la vita.

Tre morti nell’incidente

Il sinistro, riferiscono le testate locali, è avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 maggio 2023. Sulla Statale 90, per cause ancora da accertare, un’auto e due moto si sono scontrate tra di loro provocando un drammatico incidente dal bilancio gravissimo.

Tre, infatti, sono state le persone a perdere la vita, tutti motociclisti. Secondo quanto si apprende da ANSA le vittime sono Emilio D’Avella, 30 anni, la fidanzata 33enne Pamela Mustone e il 32enne Emanuele Serafino.

Inutili i soccorsi, con il 118 e i carabinieri che una volta arrivati sul luogo dell’incidente hanno assistito a una scena tragica. La vettura, o quel che ne rimane, infatti, era accartocciata sul lato del guidatore, danni che lasciano immaginare la violenza dell’impatto con le due moto. Ferito, in modo lieve, il conducente della quattro ruote, una Dacia Duster. L’uomo è stato condotto in ospedale per alcuni accertamenti.

L’indagine sull’impatto

Sul tratto della Statale 90 protagonista dell’incidente di domenica 28 maggio 2023, all’altezza di Troia, si sono recati anche i vigili del fuoco per cercare di disincastrare le vittime dai mezzi accartocciati.

Sul posto, come detto, anche i carabinieri che hanno subito avviato i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente mortale. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Un centauro morto sulla A16

Quello di Troia, però, non è l’unico grave incidente che ha sconvolto la provincia Foggiana in questo weekend. Sabato 27 maggio 2023, infatti, è stato un altro centauro a perdere la vita sull’autostrada A16.

Nel tratto autostradale dell’A16 tra Candela e Cerignola, infatti, un uomo ha perso la vita dopo essere stato disarcionato dalla sua moto. All’altezza del casello per Cerignola ovest, infatti, il centauro ha perso il controllo del suo mezzo dopo avere sbandato ed è finito sulla carreggiata opposta. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia autostradale e del 118, ma per lui purtroppo non c’era già più nulla da fare e al loro arrivo non si è potuto far altro che constatarne il decesso.