Morto 24enne in un terribile incidente sulla Potenza-Melfi, grave una donna: strada chiusa al traffico

Un terribile incidente ha avuto luogo sulla Potenza-Melfi nel tratto tra Atella e Rionero. Due i veicoli coinvolti: un Fiorino e una Octavia. Nel tragico bilancio è morto un ragazzo di 24 anni mentre altre due persone sono rimaste ferite. Per favorire il transito dei soccorsi e per mettere in sicurezza il traffico, il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso dalle autorità.

Terribile incidente sulla Potenza-Melfi, un morto

Come riporta la testata locale ‘Ivl 24’ l’incidente si è verificato intorno alle 16 lungo la Potenza-Melfi, in Basilicata.

Secondo una prima ricostruzione si è trattato di uno scontro frontale tra un Fiorino e una Octavia station wagon secondo dinamiche ancora oggetto di indagine.

Fonte foto: TuttoCittà.it

Secondo le prime indiscrezioni, il 24enne a bordo del Fiorino stava tornando dall’azienda di Melfi presso la quale lavorava, quando si è scontrato frontalmente con la station wagon a bordo della quale viaggiavano due coniugi.

Per il 24enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il sinistro è avvenuto tra le uscite di Atella e Rionero.

I soccorsi

La vittima era originaria di Palazzo San Gervasio mentre la coppia vive a Grassano (Matera).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno subito trasportato i coniugi al San Carlo di Potenza, dove la donna è stata portata con l’eliambulanza in codice rosso.

Il marito ha riportato lesioni meno gravi.

Per diversi istanti il tratto stradale è stato bloccato, specialmente durante le operazioni di soccorso.

Un’altra tragedia a Bari

Solamente poche ore prima a Bari si è consumata un’altra tragedia.

L’incidente è avvenuto il 28 maggio lungo la statale 90 all’altezza di Troia, in provincia di Foggia. Lo scontro ha visto coinvolte due moto e un’auto, e il tragico bilancio è stato di tre morti.

A perdere la vita sono stati Emilio D’Avella, 30 anni, la fidanzata Pamela Mustone di 33 anni e il 32enne Emanuele Serafino, tutti e tre motociclisti.

Sempre in Puglia, lungo la A16, il 27 maggio ha perso la vita un altro centauro tra Candela e Cerignola.