Incidente sulla A16 Napoli-Canosa nel Foggiano: motociclista invade la carreggiata opposta, traffico bloccato

Un incidente sulla A16 sta causando diversi rallentamenti nel tratto Candela-Cerignola Ovest. Secondo una prima ricostruzione un motociclista avrebbe perso il controllo del suo veicolo invadendo la carreggiata opposta dopo aver sbandato. Per questo si è reso necessario bloccare il traffico per favorire il transito dei soccorsi.

Incidente sulla A16, cos’è successo

Come riporta ‘Foggia Today’, sulla A16 Napoli-Canosa si è verificato un incidente intorno alle 16:15 di sabato 27 maggio.

Un motociclista, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della due ruote sbandando e invadendo la carreggiata opposta.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un incidente sulla A16 sta causando rallentamenti nel traffico a causa di un motociclista che ha invaso la carreggiata opposta tra Cerignola e Candela, nel Foggiano

Per il momento non si registrano feriti, né è dato conoscere le condizioni di salute del motociclista. Le dinamiche sono oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Il motociclista viaggiava in direzione Napoli.

I soccorsi

Come riporta ‘La gazzetta del Mezzogiorno’, sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari e gli uomini della Polizia Stradale insieme al personale della Direzione 8° Tronco di Bari.

Le indagini sulle cause che hanno portato il motociclista a perdere il controllo del suo mezzo sono ancora in corso.

La deviazione del traffico

Come riporta ‘Puglia Reporter’, le autorità hanno chiuso il tratto autostradale tra Candela e Cerignola Ovest, per questo si sono verificate code di almeno 2 km verso Canosa.

Per questo, stando ad un comunicato ripreso anche dal notiziario locale ‘Stato Quotidiano’, per gli automobilisti in viaggio verso Napoli si è reso necessario uscire dal casello di Cerignola Ovest per continuare sulla viabilità ordinaria, per poi rientrare nella A16 dal casello di Candela.

Per i veicoli in transito verso la A14 Bologna-Taranto, invece, è stato consigliato il percorso inverso. Sul luogo dell’incidente sono rimasti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l’Italia.

Un altro incidente a Cesenatico con un tragico bilancio

Nelle stesse ore sulla Statale 16 Adriatica si è verificato un altro incidente, ma con un bilancio più grave.

Un motociclista di 52 anni stava viaggiando in direzione nord da Rimini a Ravenna, quando ha perso il controllo del mezzo nella zona di Cesenatico e si è scontrato con il guard rail.

Il centauro, purtroppo, è morto sul colpo.