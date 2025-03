Lucca, scontri tra ultras in autostrada: rissa violenta in area di servizio, 14 Daspo e un tifoso ferito

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 14 Daspo il bilancio delle misure emesse dal Questore di Lucca nei confronti di tifosi coinvolti in scontri sull’Autostrada A12. Gli incidenti si sono verificati il 23 febbraio, quando gruppi di ultras lucchesi e perugini si sono scontrati all’altezza dell’area di servizio “Versilia Est”.

Dettagli dell’incidente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli ultras lucchesi, diretti allo stadio di Sestri Levante, hanno incontrato i tifosi perugini, diretti allo stadio comunale di Chiavari, sulla corsia di accelerazione dell’autostrada. I due gruppi hanno fermato pericolosamente la marcia e si sono scontrati per diversi minuti, costringendo la Polizia Stradale a chiudere temporaneamente la A12 in direzione nord per evitare investimenti e tamponamenti a catena.

Indagini e provvedimenti

Le indagini della Digos di Lucca, in collaborazione con quella di Perugia, hanno permesso di identificare e indagare 14 ultras per i reati di rissa e interruzione di un servizio pubblico, aggravati dalla circostanza di aver commesso il fatto durante una trasferta sportiva. Un tifoso lucchese di 40 anni è stato ricoverato per una frattura causata da una spranga, con una prognosi iniziale di 40 giorni.

Strategie e misure di sicurezza

Le indagini hanno rivelato che i tifosi perugini avevano pianificato l’agguato, attendendo i lucchesi sul piazzale dell’autogrill. Diversi ultras indossavano caschi e strumenti per nascondere la propria identità, e alcuni avevano camuffato le targhe con nastro adesivo per evitare l’identificazione.

Conseguenze legali

Dei 14 daspati, 4 hanno anche l’obbligo di firma in Questura durante le partite delle rispettive squadre, a causa di precedenti Daspo. I provvedimenti vanno da 3 a 7 anni, per un totale di 56 anni complessivi. Nel 2024 sono stati emanati 13 Daspo, a fronte dei 27 già emanati nel 2025. I tifosi lucchesi colpiti da Daspo dal 2024 sono 32.

Fonte foto: IPA