Incidente in moto a Sansepolcro durante un'escursione: centauro in fin di vita dopo aver urtato il guardrail

Incidente stradale in provincia di Arezzo. Si tratta del secondo della giornata di sabato 1 luglio, avvenuto a Sansepolcro. Un uomo è caduto dalla propria motocicletta, a causa delle condizioni dell’asfalto dopo la pioggia, ed è adesso in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 17 di sabato 1 luglio. Il centauro, partito da Arezzo, si trovava insieme ad alcuni amici per un’escursione in sella.

Si trovavano nel comune di Sansepolcro, quando improvvisamente la motocicletta su cui viaggiava avrebbe perso aderenza sull’asfalto nei pressi di una curva.

Il comune di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, dove è avvenuto l'incidente

Sembra, secondo una prima ricostruzione, che la strada fosse ancora bagnata per la pioggia, caduta poco prima.

Il mezzo sarebbe allora scivolato e avrebbe sbattuto violentemente contro il guardrail laterale della strada regionale della Marecchia.

I soccorsi

Il motociclista è stato poi soccorso con l’elicottero Pegaso 2 e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell’emergenza urgenza via terra con automedica della Valtiberina e ambulanza della Croce Rossa di Sansepolcro.

Sembra che l’urto contro la protezione laterale sia stato particolarmente forte e che l’uomo sia adesso in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sansepolcro, che hanno effettuato i rilievi necessari.

Altro incidente

Si tratta del secondo incidente che avviene in provincia di Arezzo nella giornata del primo luglio. In mattinata, infatti, intorno alle 11.50, un’auto e una moto si sono scontrati nel comune di Poppi in via Vittorio Veneto.

Anche in questo caso il motociclista, un uomo di 64 anni, è stato trasportato al pronto soccorso di Careggi in codice rosso con elisoccorso Pegaso 1.

L’incidente ha reso necessario l’intervento dei mezzi di soccorso della Asl Toscana Sud Est e dell’ambulanza della Misericordia di Stia e i carabinieri di Bibbiena.

Qualche giorno prima, la mattina del 7 giugno, un motociclista di 31 anni aveva perso la vita dopo un incidente che aveva coinvolto la sua moto e un furgone ad Arezzo, sulla provinciale 43.