Grave incidente tra Ancona e Loreto sulla A14, morto un 58enne: tre chilometri di coda in direzione Pescara

Tragico incidente sulla A14. Un uomo di 58 anni è morto dopo aver perso il controllo della propria auto attorno al chilometro 233. Il sinistro ha causato rallentamenti e code fino a tre chilometri in direzione Pescara, in via di risoluzione.

Attorno alle sette di sabato mattina, sulla A14, l’autostrada adriatica che porta da Bologna a Taranto, all’altezza del chilometro 233 un’auto si è schiantata contro il guard rail dopo aver sbandato all’improvviso.

A bordo c’era una famiglia di origini pugliesi residente a Lodi. Nell’impatto è morto il nonno di 58 anni, che si trovava sul sedile anteriore del passeggero. A guidare la vettura era il padre, che è risultato ferito.

Allo stesso modo anche la moglie e il figlioletto di soli 7 mesi sono rimasti contusi per l’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e anche un elicottero.

I numeri degli incidenti stradali in Italia

Durante i primi mesi del 2023 si è verificato un ulteriore aumento dei morti e degli incidenti sulle strade italiane, rispetto a un 2022 che già aveva fatto registrare una crescita.

Le vittime sono aumentate del 15%, mentre i feriti e gli incidenti con lesioni di circa il 25%. A rappresentare le vittime più probabili, a differenza di quanto accaduto sulla A14, sono i giovani, per i quali gli incidenti stradali sono una rilevante causa di morte.

I soccorsi e i problemi alla viabilità

Una volta arrivati sul luogo dell’incidente della A14 i sanitari hanno provato a rianimare il 58enne per mezz’ora, ma senza riuscire a salvargli la vita. Il resto dei passeggeri è stato portato all’ospedale di Torrente in codice rosso.

Nessuno degli altri occupanti della macchina, incluso il bambino di 7 mesi, sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire cosa abbia causato l’incidente, anche se sembra sicuro che non ci siano altre vetture o mezzi coinvolti.

Nel tratto di strada interessato si è formata una coda di 3 chilometri a causa delle operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo incidentato. Per diverse ore si è viaggiato su una sola corsia, ora l’incidente è in fase di risoluzione.