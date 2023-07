Sette feriti in un incidente a Mercogliano vicino Avellino: tre auto coinvolte, in ospedale tre bambini

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Sono sette i feriti dell’incidente avvenuto nella mattina di sabato 1 luglio a Mercogliano, nell’Avellinese, tra i quali una famiglia con tre bambini finita in ospedale. Nella carambola che ha coinvolto tre veicolo un’auto è finita sottosopra sul marciapiede. Lo riporta ‘Repubblica’.

L’incidente di Mercogliano

L’urto tra le tre auto si sarebbe verificato intorno alle 11 sulla trafficatissima via Nazionale di Torre di Mercogliano, comune alle porte del capoluogo irpino.

Fonte foto: ANSA Il comune di Mercogliano dove è avvenuto l’incidente

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia, oltre a diverse ambulanze del 118. Il personale sanitario ha soccorso e trasportato all’ospedale ‘Moscati’ di Avellino i cinque componenti della famiglia, padre, madre e tre figli piccoli, a bordo di una delle auto interessate dall’incidente, che ha avuto la peggio. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Accertamenti in corso

Medicate sul posto le due persone, un uomo e una donna, che viaggiavano a bordo delle altre due auto coinvolte.

Le forze dell’ordine sono a lavoro sui rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’urto, di cui sono ancora in corso gli accertamenti per risalire alle cause. Nella carambola una delle auto si è ribaltata finendo sul marciapiede.

In seguito allo schianto il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti, che si sono attenuati dopo la rimozione da parte dei vigili del fuoco dei veicoli incidentati e la messa in sicurezza dell’area.

L’incidente sulla Messina-Catania

Un altro grave incidente si è verificato nella giornata di sabato 1 luglio sull’A18 Messina-Catania, nel quale due persone sono rimaste ferite.

Lo scontro ha interessato due mezzi pesanti rimasti coinvolti in un tamponamento al chilometro 43,200, all’altezza di Taormina. In seguito all’impatto un autocompattatore dei rifiuti è finito in una scarpata, mentre il tir è rimasto in bilico occupando con il suo rimorchio parte della sede stradale.

L’autista dell’autocompattatore è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina e sarebbe in gravi condizioni.

L’incidente ha completamente bloccato il traffico nell’autostrada a causa della chiusura del tratto interessato, tra gli svincoli di Giardini Naxos e Fiumefreddo. La viabilità in direzione Catania è stata deviata sulla statale 114, provocando almeno sei chilometri di code.