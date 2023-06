Incidente sulla FiPiLi tra camion e auto: vettura incastrata sotto il tir nella piazzola, muore il conducente

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Drammatico incidente sulla Fi-Pi-Li, la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove nel pomeriggio di venerdì 30 giugno si è verificato un sinistro mortale. A perdere la vita è stato il conducente di una vettura che in piazzola di sosta tra le uscite di Pontedera e Ponsacco è rimasta incastrata sotto un camion che non è riuscita a evitare per strada.

Incidente mortale sulla FiPiLi

Il tragico incidente, secondo quanto riferito dalle testate locali, si è verificato nel pomeriggio di venerdì 30 giugno poco prima dell’uscita di Ponsacco in direzione mare. L’impatto è stato fatale a un 71enne, conducente della vettura che, per cause ancora da accertare, è rimasta incastrata sotto un camion nella piazzola di sosta.

L’impatto, violento e forse avvenuto a velocità sostenuta, non ha lasciato scampo al guidatore dell’auto che è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo della vettura che è diventata una gabbia senza via d’uscita.

All’arrivo dei soccorsi, infatti, per il guidatore non c’era più nulla da fare e non è stato possibile far altro che constatare il decesso.

La dinamica dell’incidente

Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma le immagini che si sono presentate agli occhi dei soccorritori sono state drammatiche. L’auto, infatti, si è andata a incastrare sotto il camion, una fotografia di un grave incidente provocato forse dall’alta velocità o da una distrazione.

All’uscita tra Pontedera e Ponsacco, in direzione mare, sembra infatti che l’auto non sia riuscita a evitare in nessun modo il mezzo pesante, finendo la sua corsa proprio sotto di esso. Secondo i primi accertamenti, l’automobilista ha perso il controllo della sua vettura andando a finire sotto un camion regolarmente fermo in una piazzola di sosta.

Saranno ora gli uomini della stradale a cercare di ricostruire quanto sia successo, con i rilievi del caso che potranno dire qualcosa in più sul drammatico sinistro.

Traffico in tilt

L’incidente, inevitabilmente, ha provocato parecchi disagi sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per diverse ore, infatti, il tratto è stato protagonista di lunghi incolonnamenti che hanno portato a oltre 8 chilometri di coda.

Per evitare ulteriori code, è stato chiuso il tratto in direzione mare tra le due entrate.