Impenna con lo scooter a Lecce e investe un carabiniere al posto di blocco: 46enne grave, motociclista fermato

Un posto di blocco si è trasformato in un dramma nella tarda mattinata di lunedì 18 novembre, quando il carabiniere Andrea Accogli, 46 anni, è stato investito da uno scooter guidato da un 16enne. Il giovane stava compiendo manovre spericolate, impennando con il mezzo, e procedeva a velocità sostenuta lungo la strada provinciale che collega Taviano a Gallipoli. Il militare, originario di Matino e in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Taviano, è stato colpito mentre alzava la paletta per fermare un veicolo in transito.

Lecce, 16enne su uno scooter investe carabiniere

Il carabiniere è caduto a terra dopo essere stato investito dallo scooter guidato dal 16enne, riportando un trauma cranico.

Dopo aver perso conoscenza, è stato prontamente soccorso dai colleghi presenti sul posto e successivamente dal personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli.

L’incidente è avvenuto a Taviano, in provincia di Lecce

Nonostante la gravità delle ferite, le sue condizioni non destano preoccupazioni per la vita.

I medici lo tengono comunque sotto osservazione per ulteriori accertamenti.

Il sequestro del mezzo

Il giovane alla guida dello scooter, un minorenne del posto, è stato immediatamente fermato dagli altri militari presenti sul posto.

Il mezzo, un maxi-scooter, è stato posto sotto sequestro, e la posizione del 16enne è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Chi è il vicebrigadiere investito

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Taviano, che hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.

Verranno verificati eventuali illeciti amministrativi o penali legati alla condotta del giovane motociclista e alla regolarità del veicolo.

L’incidente ha scosso la comunità locale, dove il vicebrigadiere è noto non solo per il suo impegno nell’Arma, ma anche per la sua attività come trombettista nella banda musicale dei Carabinieri.