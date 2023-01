Incidente al bivio tra A12 e A7, auto si ribalta in galleria: traffico bloccato, code anche in città

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Mattinata di gravi disagi lungo l’autostrada di Genova, teatro di un incidente che ha mandato il traffico in tilt: una macchina si è ribaltata, nessuna vittima ma bollino nero per la viabilità nella zona.

Genova Est-A7: traffico in tilt

Stando a quanto riportato dalle cronache locali, si registrano chilometri di coda sulla A12 tra Genova Est e la A7. Il motivo è dovuto al ribaltamento di un’auto in galleria.

L’incidente si è verificato attorno alle 8.30 di oggi, martedì 31 gennaio 2023, poco dopo los vincolo del casello di Genova Est, direzione Genova.

Tutto è avvenuto nella galleria Monte Sperone e da quel momento si è creata una lunga coda di auto: almeno 6 i chilometri segnalati tra Nervi e Genova Est, secondo gli ultimi aggiornamenti.

Come è avvenuto l’incidente sulla A12 di Genova

Secondo le prime ricostruzioni che arrivano dalla Liguria, sono ancora in corso le rilevazioni per determinare la causa dell’incidente nella galleria di Genova Est.

Dalle prime ricostruzioni, pare che un’auto si sia scontrata con un camion e sarebbe poi finita contro le protezioni laterali, ribaltandosi. Coinvolti anche altri due mezzi pesanti.

A bordo della macchina ci sarebbe stata solo una persona: sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e sarebbe risultata ferita in modo non grave e non sarebbe stato neppure necessario il trasporto in ospedale.

Le uscite consigliate sull’autostrada

In attesa che il mezzo venga rimosso e la viabilità ripristinata, il traffico è in tilt per chi viaggia verso Genova. Per questo motivo, per chi arriva da levante il consiglio è quello di prendere l’uscita di Genova Nervi.

La vicenda in questo caso non ha provocato vittime, non è andata invece altrettanto bene nel tragico incidente di ieri sera lungo la statale che collega Sassari a Olbia. Qui, un’auto si è schiantata contro un tir e un uomo di 61 anni ha perso la vita.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 16 di ieri, lunedì 30 gennaio, poco prima del bivio per Tula all’altezza dell’area di servizio 59.