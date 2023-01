Incidenti stradali, dati allarmanti dell'Asaps: 73 vittime dall'inizio del 2023, molti under 35. Le cause

Sono dati allarmanti quelli che provengono dal fronte degli incidenti stradali. Secondo l’Osservatorio dell’Asaps, l’Associazione amici e sostenitori polizia stradale, sono già 73 le persone che hanno perso la vita in questo inizio 2023 in incidenti stradali avvenuti nel fine settimana.

Incidenti, numeri preoccupanti

Lo stesso osservatorio, come riportato dall’agenzia Agi, parla esplicitamente di un “dato allarmante e preoccupante”.

Nel solo fine settimana 30 dicembre – 1 gennaio le vittime sono state 16, di cui 5 soltanto il primo giorno dell’anno: 9 automobilisti, 4 motociclisti e 3 pedoni hanno perso la vita in 4 incidenti avvenuti nel Lazio, in 2 verificatisi in Sicilia, Campania, Emilia-Romagna, Veneto e il resto in Piemonte, Umbria, Puglia e Calabria.

Tutte le vittime regione per regione

La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 6 decessi. Nel fine settimana 6-8 gennaio i morti sono stati 21: 12 automobilisti, 2 motociclisti, 6 pedoni e 1 ciclista tra Puglia (3), Veneto (3), Lazio (3), Campania (2), Piemonte (2), Emilia-Romagna (2), Toscana (2), Lombardia (2) e Sicilia (1) Sardegna (1). Anche in questo caso la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 6 incidenti fatali.

Nel periodo 13-15 gennaio, il numero delle vittime è salito a 25 (17 automobilisti, 3 motociclisti, 2 pedoni, 1 ciclista e 2 conducenti di furgone). Dieci persone hanno perso la vita in Veneto, 3 in Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna, 2 in Puglia, Sicilia e Marche. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi, anche in questo caso, ha rappresentato la causa di 8 incidenti mortali.

17 vittime nell’ultimo fine settimana

Tra il 21 e il 23 gennaio, le vittime sono state 17: 9 automobilisti, 1 motociclista, 4 pedoni, 2 ciclisti e 1 conducente di autocarro. Quattro i decessi registrati in Puglia, 3 in Lombardia, 2 in Veneto, Lazio ed Emilia Romagna, 1 in Piemonte, Marche, Sardegna e Campania. Il veicolo fuori strada senza il coinvolgimento di terzi è stata la costante di 4 incidenti fatali.

Fonte foto: ANSA Molti incidenti stradali dall’inizio dell’anno

La vittima più anziana, fa sapere l’Asaps, aveva 85 anni, quella più giovane una ragazza di 13 anni. Sono state 4 le vittime in Puglia, 3 in Lombardia, 2 in Veneto, Lazio ed Emilia Romagna, 1 in Piemonte, Marche, Sardegna e Campania. Un terzo delle vittime, nel fine settimana tra il 21 e il 23 gennaio, era under 35.

L’ultimo spaventoso incidente si è verificato a Roma, sulla via Nomentana. Il drammatico sinistro è avvenuto attorno alle due della notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio a Fonte Nuova, a nord-est di Roma. Cinque ragazzi sono morti dopo che l’auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata più volte.

Un grave incidente stradale, avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 26 gennaio, ha provocato la morte di una donna 68enne a Pollenzo, in provincia di Cuneo.