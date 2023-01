Incidente stradale alle porte di Roma, l'auto si ribalta: morti cinque ragazzi, in ospedale un sesto

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ancora sangue sulle strade, grave incidente nella notte alle porte di Roma. Cinque ragazzi sono morti dopo che l’auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata più volte. Ferito e trasportato in ospedale un sesto giovane. Sul posto i soccorsi.

Auto si ribalta a Fonte Nuova

Il drammatico incidente è avvenuto attorno alle due della notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio a Fonte Nuova, a nord-est di Roma.

Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, per cause da accertare il conducente di una Fiat 500 avrebbe perso il controllo della vettura mentre viaggiava su via Nomentana, ribaltandosi più volte.

Drammatico bilancio: morti cinque ragazzi

Drammatico il bilancio dell’incidente. Nello schianto sono morti cinque dei sei ragazzi che viaggiavano a bordo dell’auto. Il sesto, rimasto ferito, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma.

Secondo quanto si apprende, a bordo della Fiat 500 c’erano quattro ragazzi e due ragazze di età compresa tra i 16 e i 22 anni. A perdere la vita sono stati tre ragazzi e due ragazze.

La ricostruzione dell’incidente

Sul luogo dell’incidente, oltre a 118 e vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Mentana e della Compagnia di Monterotondo per effettuare i rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, intorno alle 2,30 la Fiat 500 con a bordo i sei ragazzi stava viaggiando in via Nomentana in direzione Roma quando il conducente ha perso il controllo. L’utilitaria si è ribaltata più volte ed è finita contro un palo della luce.

La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo sull’incidente per omicidio stradale. L’indagine, al momento, è a carico di ignoti.