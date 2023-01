Incidente mortale a Pollenzo (Cuneo): tamponamento a catena vicino Bra, donna 68enne perde la vita

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un grave incidente stradale ha provocato la morte di una donna 68enne a Pollenzo, in provincia di Cuneo. La vittima, secondo quanto riferito dalle testate locali, era originaria di Asti ed è morta in seguito allo scontro della sua auto con un camion e un altro furgone.

Incidente mortale a Pollenzo, morta 68enne

L’incidente, secondo quanto riferito, è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 26 gennaio 2023. Quando erano passate da poco le 13.30, la Lancia Ypsilon sulla quale viaggiava la donna si è scontrata contro un mezzo pesante, un tir, e un altro furgone, non lasciando scampo alla vittima.

Il teatro del grave sinistro è stata la strada provinciale 7, quella che collega Pollenzo a Pedaggera. Il paese, frazione di Bra, è quindi caduta nello sconforto alla notizia della morte della donna.

La dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale di Bra, i carabinieri, i vigili del fuoco di Alba e il 118 che ha cercato di prestare le cure del caso a vittima e feriti. Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, mentre per l’autista del furgone sono state riscontrate alcune ferite che sono state prima medicate sul posto e poi in ospedale.

Al vaglio delle forze dell’ordine ci sarà ora la dinamica dell’incidente, che potrà essere chiarito sentendo di certo i due conducenti di tir e furgone che hanno centrato la Lancia Ypsilon della donna. Al momento non emerge una pista preferenziale e anche lo studio dell’asfalto potrà dare qualche dettaglio in più sulle cause che hanno portato all’incidente mortale sulla provinciale 7.

La strada, come consuetudine in questi cassi, è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi dell’incidente e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Il secondo incidente mortale nel Cuneense

Quello di Pollenzo di Bra è il secondo incidente mortale del 2023 che balza agli onori della cronaca dalla provincia Cuneense. Proprio a inizio anno, precisamente nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 gennaio 2023, a Sanfrè era stato il 20enne Marco Mattis a perdere la vita a causa del ribaltamento dell’auto sulla quale viaggiava.

Secondo la dinamica dell’incidente, il giovane non avrebbe avuto scampo al sinistro che ha visto l’auto sbandare e urtare con violenza contro il guard rail.