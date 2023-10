Incendio all'alba in un appartamento di Trastevere a Roma: morto un uomo di 50 anni, salvo il suo cane

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia all’alba a Roma. Un uomo è morto nell’incendio divampato nella sua abitazione a Trastevere. Le fiamme hanno divorato l’appartamento dove l’uomo è rimasto intrappolato. Con lui c’era anche un cane, rimasto illeso.

Incendio in un appartamento a Roma

Secondo quanto riporta Repubblica, l’incendio si è sviluppato nella notte, verso le 4.30 di sabato 28 ottobre, in un’abitazione in via Aurelio Saffi a Roma, tra i quartieri di Monteverde e Trastevere.

Per cause ancora da chiarire un rogo è divampato in un appartamento al piano terra di una palazzina, le fiamme hanno in poco tempo divorato l’immobile.

L'incendio in un'abitazione di via Aurelio Saffi

Morto un uomo

Nell’incendio è morto un uomo di 50 anni, italiano, che abitava nell’appartamento avvolto dalle fiamme. Il 50enne è rimasto intrappolato a causa dell’incendio ed è deceduto.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto sono entrati nell’appartamento nel tentativo di mettere in salvo la persona che si trovava all’interno. Una volta tirato fuori però, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le indagini

All’interno dell’abitazione con l’uomo c’era un cane, rimasto illeso, che è stato affidato a dei conoscenti della vittima. I vigili del fuoco hanno quindi spento le fiamme che avevano avvolto tutti i locali dell’appartamento.

Sul posto è intervenuta anche la polizia, sono in corso le indagini per cercare di chiarire le cause dell’incendio.