Incendio in un appartamento al quartiere Vomero di Napoli: morto uomo di 55 anni, due intossicati dal fumo

Tragico incendio a Napoli. Nel quartiere Vomero un appartamento ha preso fuoco. Nel rogo è rimasto ucciso un uomo di 55 anni e due persone sono rimaste intossicate dal fumo. Un atto di autolesionismo tra le prime ipotesi sulle cause.

L’incendio nell’appartamento al Vomero

Nel tardo pomeriggio di mercoledì un appartamento ha preso fuoco nel quartiere collinare del Vomero, a Napoli. L’incendio si sarebbe sviluppato al primo piano di una casa in via Suarez, dove risiedeva un uomo di 55 anni con i suoi familiari.

Proprio il 55enne è stato ritrovato morto una volta che le fiamme sono state domate. Due invece le persone intossicate, stando a quanto riportato dal sito del quotidiano ‘La Repubblica’.

Fonte foto: Tuttocittà La zona del quartiere Vomero di Napoli dove è avvenuto l’incendio

La nuvola di fumo sviluppatasi dal rogo dell’appartamento ha costretto molti residenti di via Suarez a chiudersi in casa fino a che i vigili del fuoco non hanno spento l’incendio, per evitare di rimanere anch’essi intossicati.

L’intervento dei vigili del fuoco e della polizia

Sul luogo dell’incendio sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, avvisati dalle chiamate di emergenza dei residenti della zona interessata. È stato necessario l’impiego di un’autobotte e di un’autoscala.

Anche se le fiamme sono state spente in fretta, l’appartamento da cui è partito il rogo è andato completamente distrutto. Non ci sarebbero però danni strutturali all’edificio in cui si trovava la casa bruciata.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno soccorso le due persone rimaste intossicate dalle fiamme. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Non è stato possibile invece salvare il 55enne che abitava con loro.

Le ipotesi sulle cause

Al momento non ci sono ipotesi sulle cause dell’incendio. La polizia di stato ha iniziato a svolgere alcuni sopralluoghi per capire quale sia stata la dinamica dell’incendio che ha portato alla morte del 55enne.

Per ora gli investigatori non escludono nessuna pista, nemmeno quella dell’atto autolesionista. La maggior parte degli incendi domestici in Italia avviene però a causa di un incidente o di una disattenzione, ma anche per la carenza di informazione tra i cittadini sui rischi legati al tema.