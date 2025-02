In ospedale il figlio di Antonio Tajani, Filippo: malore in campo per il 31enne, al Gemelli in elicottero Filippo Tajani, figlio del vicepremier Antonio, è stato portato in elicottero in ospedale dopo un malore in campo: ha ripreso conoscenza

Malore in campo per Filippo Tajani, figlio del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio. Il 31enne ha perso i sensi durante una partita del Ferentino, squadra di eccellenza nella quale milita, in seguito a uno scontro di gioco. Il calciatore è stato trasferito in elicottero all’ospedale Gemelli di Roma dopo aver ripreso conoscenza ed è sottoposto ad accertamenti. Come sta Filippo Tajani “Al signor Tajani sono stati fatti gli accertamenti e prestate le cure del caso. È in buone condizioni generali e non corre pericoli di vita”, hanno fatto sapere dal Policlinico Gemelli con una nota, con la quale si spiega che il 31enne è arrivato in ospedale intorno alle 12.30 di domenica 2 febbraio, in seguito a una “lipotimia”. Il calciatore ha perso i sensi in seguito a uno scontro di gioco avvenuto al 38esimo minuto della partita di calcio tra Paliano e Ferentino, valida per la 20ma giornata del Campionato di Eccellenza Laziale. Il malore in campo Dopo il duro impatto con un giocatore avversario, Filippo Tajani è rimasto privo di conoscenzasul terreno dello stadio Piergiorgio Tintisona di Paliano, facendo scattare la richiesta di intervento di un’eliambulanza. Dopo qualche attimo di paure, il 31enne è rinvenuto, ma è stato trasportato comunque in elicottero al Gemelli di Roma per ricevere le cure del caso ed essere sottoposto ad accertamenti. Notizia in aggiornamento… TAG: ANTONIO TAJANI

FORZA ITALIA Fonte foto: ANSA