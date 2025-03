Ferrara, agenti di ritorno da una scorta sanitaria salvano un uomo colto da malore per strada: cos'è successo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo ha espresso la sua gratitudine alla Polizia Stradale di Ferrara per il soccorso ricevuto dopo un malore. L’episodio è avvenuto giovedì mattina, quando il dirigente della sezione ha accolto l’uomo che desiderava ringraziare i due agenti che lo avevano assistito il 17 gennaio.

Il soccorso tempestivo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il giorno del soccorso, una pattuglia della Polizia Stradale di Ferrara era impegnata in un servizio di scorta sanitaria. Questo servizio era stato organizzato per facilitare il trasporto di un cuore espiantato dall’Ospedale Sant’Anna di Cona al nosocomio di Siena per un trapianto. La scorta ha permesso ai sanitari di superare il traffico intenso, in particolare nel nodo autostradale della Città Metropolitana di Bologna.

L’intervento in viale Cavour

Al termine della scorta, mentre la pattuglia stava rientrando per fare rifornimento, i due agenti hanno notato un anziano barcollante in viale Cavour, nei pressi del Castello. Avvicinatisi, hanno scoperto che l’uomo accusava un malore. Dopo averlo sorretto, hanno allertato il 118. Durante l’attesa, l’uomo ha iniziato a perdere conoscenza, ma respirava ancora, seppur con difficoltà. Gli agenti lo hanno quindi messo in posizione laterale di sicurezza e sono rimasti in contatto con l’operatore del 118, aggiornandolo costantemente. L’uomo lamentava un forte dolore addominale, che lo ha portato a conati e vomito. Una volta giunti i sanitari, è stato trasportato in ambulanza per ulteriori accertamenti.

Un ringraziamento speciale

In ufficio, i due agenti hanno ricevuto i ringraziamenti personali dell’uomo e gli elogi del Comandante. All’uomo è stato consegnato un ricordo della Polizia Stradale raffigurante il “Centauro”, simbolo della specialità, e il calendario 2025 della Polizia di Stato.

Fonte foto: IPA